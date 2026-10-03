Doanh thu dưới 1 tỉ đồng, hộ kinh doanh được hoàn tiền BHXH thế nào?

Ngày 3.10, tại phường Xóm Chiếu (TP.HCM) tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 7 tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 14 phường, xã trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lê Văn Đông, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM; ông Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.HCM và 14 phường, xã.

Chủ hộ kinh doanh dưới 1 tỉ đồng có phải đóng BHXH bắt buộc?

Tại hội nghị, cử tri Huỳnh Đăng Khoa (xã Bình Khánh) nêu ý kiến liên quan việc tạm ngưng đóng BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm.

Theo phản ánh của cử tri, từ ngày 1.6.2026 đến nay, hộ kinh doanh của ông đã liên hệ BHXH cơ sở Nhà Bè nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 3.9 tại phường Xóm Chiếu, TP.HCM ẢNH: PHƯỜNG XÓM CHIẾU

Giải trình nội dung này, đại diện BHXH TP.HCM cho biết cơ quan BHXH tiếp thu ý kiến cử tri. Theo quy định tại Nghị định 141/2026, kể từ ngày 1.1.2026, chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm sẽ nộp hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc.

Đối với các chủ hộ kinh doanh đã tham gia BHXH bắt buộc trong giai đoạn từ ngày 1.7.2025 đến 31.12.2025, cơ quan BHXH sẽ làm việc để xác định lại doanh thu năm 2026. Việc này nhằm làm rõ chủ hộ có thuộc diện doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên hay không.

Hướng dẫn thủ tục hoàn tiền BHXH

Đại diện BHXH TP.HCM cho biết, ngoài việc xác định lại doanh thu, cơ quan BHXH sẽ rà soát các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế mà chủ hộ đã thụ hưởng. Đồng thời, chủ hộ kinh doanh cần cung cấp thông tin số tài khoản để phục vụ việc hoàn tiền BHXH nếu đủ điều kiện.

Trường hợp doanh thu năm 2026 dưới 1 tỉ đồng, cơ quan BHXH sẽ lập biên bản và hoàn trả số tiền chủ hộ đã đóng từ ngày 1.1 - 30.9.2026.

Doanh thu dưới 1 tỉ đồng, chủ hộ kinh doanh được hoàn tiền BHXH ẢNH: ĐAN THANH

"Chủ hộ sẽ liên hệ BHXH cơ sở Nhà Bè, gặp bộ phận thu sẽ tiếp nhận, lập biên bản và hoàn tiền BHXH nếu chủ hộ có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm", đại diện BHXH TP.HCM thông tin.