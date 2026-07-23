Một cuộc thi thu hút hơn 20 trường đại học uy tín trên thế giới tham gia

Tối 23.7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026.

Tham dự chương trình có ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Xây dựng môi trường để học sinh, sinh viên sáng tạo bằng AI

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Theo anh Nguyễn Minh Triết, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược; đồng thời coi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn và các công nghệ số là những lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt để Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026, hướng tới xây dựng môi trường để học sinh, sinh viên chuyển từ tư duy ứng dụng AI sang sáng tạo bằng AI, hình thành các sản phẩm giải quyết những bài toán của cộng đồng, doanh nghiệp và đất nước.

Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh ẢNH: PHAN LINH

Nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực trẻ trong kỷ nguyên số, anh Nguyễn Minh Triết nói: "Điều chúng ta cần không chỉ là nhiều người biết sử dụng AI, mà quan trọng hơn là ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ lõi, để AI thực sự trở thành động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Nhân dịp này, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ từng bước phát triển Vietnamese Student HackAIthon thành nền tảng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy học sinh, sinh viên có năng lực về trí tuệ nhân tạo và công nghệ số.

Đồng thời, mở rộng quy mô cuộc thi, phát triển hệ thống học liệu, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, các quỹ đổi mới sáng tạo để hỗ trợ các sản phẩm tiềm năng tiếp tục hoàn thiện và ứng dụng vào thực tiễn.

Ban tổ chức trao giải nhì cho thí sinh ẢNH: PHAN LINH

Cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ

Theo ban tổ chức, sau gần 2 tháng triển khai, cuộc thi đã ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ với 225.168 bài dự thi ở bảng thi đánh giá năng lực sử dụng AI; 210 bài dự thi xây dựng giải pháp AI, lựa chọn 8 đội vào chung kết; 98 bài dự thi thiết kế AI Agent xử lý đa tác vụ với 6 đội tranh tài tại vòng chung kết.

Cuộc thi thu hút học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường phổ thông, đại học, học viện trong nước và 10 quốc gia, với hơn 20 trường đại học uy tín trên thế giới tham gia như: Đại học London, Đại học Nottingham (Anh); Đại học Sydney, Đại học Adelaide (Úc); Đại học Toronto (Canada), Viện Công nghệ Shibaura (Nhật Bản), Đại học Boston (Mỹ)…

Theo ban tổ chức, nhiều sản phẩm dự thi không dừng ở thử nghiệm công nghệ mà đã hướng tới giải quyết các vấn đề thực tiễn trong giáo dục, y tế, hành chính công, phát triển ngân hàng số và ứng dụng AI trong công tác Đoàn - Hội.

Các thí sinh nhận giải ba cuộc thi ẢNH: PHAN LINH

Điều này cho thấy AI đang trở thành công cụ thiết yếu để thế hệ trẻ nâng cao hiệu quả học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân, đội thi xuất sắc ở 3 bảng thi Explorer, Challenger và Innovator, đồng thời trao giải cho các cơ sở giáo dục có số lượng thí sinh tham gia tích cực. Sinh viên của nhiều trường đại học trên thế giới được trao giải khuyến khích cuộc thi.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là hơn 200 triệu đồng, cùng nhiều cơ hội thực tập, phát triển sản phẩm và kết nối với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ.