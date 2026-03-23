Một cuốn sách khiến bạn phải nhìn lại: Mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới?

Tác giả Nguyễn Phi Vân (nổi tiếng với các đầu sách: Nhượng quyền khởi nghiệp – Con đường ngắn để bước ra thế giới, Quẩy gánh băng đồng ra thế giới, Tôi đi tìm tôi, Nym – Tôi của tương lai, Mở cửa tương lai...) đã nhận định như thế trong buổi trò chuyện với các bạn trẻ tại TP.HCM nhân cuốn sách mới của chị vừa ra mắt: Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu (Saigon Books - NXB Thế Giới ấn hành).

Tác giả Nguyễn Phi Vân ký tặng bạn đọc tại buổi giao lưu ra mắt sách hôm 21.3 ở Đường sách TP.HCM BTC

Theo tác giả Nguyễn Phi Vân, "càng bước ra thế giới, chúng ta càng cần giữ vững bản sắc riêng. Đó không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là giá trị khác biệt giúp chúng ta tỏa sáng giữa môi trường đa văn hóa".

Về cuốn sách mới của mình, nữ tác giả cho rằng nó như một bức tường vững chãi để các bạn trẻ có thể dựa vào mỗi khi cảm thấy hoang mang trên hành trình vươn ra thế giới. Theo đó, sách đặt nền tảng dựa trên 4 trụ cột quan trọng: Tư duy mở, hiểu biết về thế giới, bộ kỹ năng làm việc quốc tế và lộ trình phát triển sự nghiệp dài hạn.

Sách giúp người trẻ chủ động định vị bản thân trong thời đại toàn cầu hóa mới, cũng như có thể chuyển hóa từ "tâm lý người đi học việc" sang "vị thế người kiến tạo" trong thị trường lao động không biên giới hiện nay.

Trong Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu, tác giả Nguyễn Phi Vân cho rằng trước khi theo đuổi cơ hội quốc tế, người trẻ Việt cần hiểu rõ mình đang sở hữu điều gì, thiếu điều gì và vì sao những mô thức tư duy được hình thành lại ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực hội nhập. Tác giả cũng chỉ ra "điểm mù nhận thức" chí tử ở người Việt: Đánh giá thấp bản thân vì thiếu bằng cấp quốc tế, trong khi lại bỏ qua những "vũ khí tự nhiên" như khả năng thích nghi, sự linh hoạt trong giải quyết vấn đề và bản năng học tập tự nhiên.

Từ những ví dụ thực tế, cuốn sách giúp người đọc nhận diện rõ các lớp "tư duy gốc" đang định hình hành vi: từ cách được giáo dục, cách được khen - chê đến cách xã hội định nghĩa sự thành công. Khi đào sâu những yếu tố này, mỗi cá nhân có thể hiểu rõ hơn điểm mạnh - điểm yếu thật sự của bản thân thay vì đánh giá dựa trên cảm tính.

Tác giả Nguyễn Phi Vân phân tích: Chỉ khi định vị đúng bản thân trong bối cảnh toàn cầu mới, nơi cạnh tranh diễn ra xuyên biên giới và sự khác biệt văn hóa trở thành yếu tố then chốt trong hợp tác, người trẻ mới có thể xây dựng một bản sắc toàn cầu phù hợp, tự tin và bền vững. Đó là bước đầu tiên để chuyển từ tâm thế "hội nhập cảm tính" sang "tham gia bình đẳng vào thế giới" với bản sắc Việt Nam vững chắc.