Ngày 28.11, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2026 tại UEH Mekong (Vĩnh Long) cho 110 học viên thuộc các ngành thạc sĩ (hướng ứng dụng) và thạc sĩ điều hành cao cấp.

Tiến sĩ Đinh Công Khải, Phó giám đốc UEH phát biểu tại lễ khai giảng Ảnh: CTV

Theo đó, khóa học lần này có 110 học viên thuộc các ngành quản trị kinh doanh, quản lý công, ngân hàng, luật kinh tế, quản lý công hệ điều hành cao cấp và chính sách công hệ điều hành cao cấp.

Với định hướng chiến lược đa ngành và hành động bền vững, lấy trụ cột đào tạo chất lượng làm kim chỉ nam cùng phương châm khuyến khích học tập suốt đời, UEH đã khẳng định vị thế tiên phong trong việc cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao cho cả nước.

Qua chặng đường phát triển, UEH đã đào tạo hơn 15.000 thạc sĩ hiện đang đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại các cơ quan, tổ chức từ trung ương đến địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp nối sứ mệnh đó, UEH Mekong là cơ sở đào tạo của UEH tại ĐBSCL mang đến cơ hội học tập linh hoạt cho người học tại địa phương.

Các học viên cao học khóa 36 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UEH và UEH Mekong Ảnh: CTV

UEH và UEH Mekong cũng triển khai nhiều chính sách đổi mới nhằm tối ưu trải nghiệm cho người học sau ĐH. Cụ thể, nhà trường áp dụng chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng vào các chương trình thạc sĩ đối với cử nhân UEH tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, đồng thời vận hành quy trình xét tuyển hồ sơ trực tuyến.



