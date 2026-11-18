Trên nền tảng đại học đa ngành và bền vững, UEH hướng đến kết nối tri thức, công nghệ, chính sách và nguồn lực xã hội, cùng chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng giải quyết những bài toán phát triển.

Sứ mệnh đại học trước những bài toán phát triển mới

TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng. Định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh và kinh tế xanh đặt ra nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới quản trị. Cùng lúc, biến đổi khí hậu và áp lực đô thị hóa đòi hỏi những giải pháp gắn công nghệ với thể chế, kinh tế với môi trường và đời sống người dân.

Những bài toán ấy cần tri thức liên ngành và sự phối hợp giữa nhiều tổ chức. Một giải pháp công nghệ muốn đi vào thực tiễn phải đáp ứng nhu cầu sử dụng, có nguồn lực triển khai và phù hợp với điều kiện quản lý. Một chính sách phát triển cần được hỗ trợ bằng dữ liệu, bằng chứng khoa học và phản hồi từ doanh nghiệp, cộng đồng.

UEH đặt mục tiêu trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo giữa lòng đô thị Ảnh: UEH

Trong bối cảnh đó, đại học được kỳ vọng tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển: chuẩn bị con người, tạo lập tri thức, kết nối nguồn lực và cùng các bên thử nghiệm giải pháp.

"Đại học ngày nay không thể chỉ đi sau sự phát triển hay đóng khung tri thức trong giảng đường, phòng thí nghiệm. Đại học cần trở thành nơi chuẩn bị con người cho tương lai, đồng thời chủ động tham gia nhận diện và giải quyết những thách thức của xã hội", PGS-TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, nhấn mạnh.

Với UEH, yêu cầu ấy mở ra bước chuyển chiến lược hướng đến đại học đồng kiến tạo giá trị, gắn năng lực học thuật với hành động và nhu cầu phát triển của địa phương.

Nền tảng nửa thế kỷ cho bước chuyển chiến lược

Ra đời năm 1976 với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc tái thiết, UEH từng bước mở rộng năng lực nghiên cứu, quốc tế hóa, quản trị và hợp tác. Tự chủ đại học toàn diện năm 2014, công bố chiến lược đại học đa ngành và bền vững năm 2021 và chính thức chuyển đổi thành đại học năm 2023 là những cột mốc tạo nền tảng cho giai đoạn mới.

Số liệu tổng quan hoạt động nghiên cứu khoa học tại UEH Ảnh: UEH

Trên thế mạnh kinh tế, tài chính, quản lý và luật, UEH phát triển thêm các lĩnh vực công nghệ, khoa học dữ liệu, AI, Fintech, rô bốt, thiết kế và đô thị thông minh. Sự mở rộng này tạo điều kiện kết hợp chuyên môn để tiếp cận những vấn đề liên quan đồng thời đến công nghệ, con người, thị trường và thể chế.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, UEH tích hợp phát triển bền vững vào hơn 120 học phần, công bố 2.450 bài báo quốc tế, triển khai 498 đề tài nghiên cứu và 3.878 nghiên cứu khoa học sinh viên. Cộng đồng khoảng 280.000 cựu sinh viên, mạng lưới hơn 1.500 doanh nghiệp và 119 tổ chức quốc tế tiếp tục mở rộng khả năng kết nối nhà trường với thực tiễn.

Đây là nguồn lực để UEH phát triển các chương trình hợp tác liên ngành, huy động chuyên gia và đưa người học tham gia giải quyết vấn đề thực tế. Trong chiến lược mới, năng lực ấy được định hướng chuyển hóa thành giải pháp có khả năng ứng dụng và giá trị có thể theo dõi tại địa phương.

UEH UniverCity Innovation Hub: Kết nối nguồn lực, đồng kiến tạo giá trị

UEH UniverCity Innovation Hub được định hướng như một nền tảng hợp tác mở, kết nối đại học với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đô thị - vùng. Tại đó, tri thức học thuật được kết hợp với dữ liệu quản lý, công nghệ doanh nghiệp và hiểu biết cộng đồng để cùng xác định, giải quyết các vấn đề phát triển.

UEH xem mỗi khuôn viên như một “phòng thí nghiệm sống” (Living Lab) để ứng dụng các giải pháp và nhân rộng đến cộng đồng Ảnh: UEH

Điểm chuyển dịch cốt lõi là mở rộng từ "sự bền vững của đại học" sang "sự bền vững thông qua đại học". Những nỗ lực đổi mới đào tạo, nghiên cứu, quản trị và xanh hóa khuôn viên trở thành nền tảng để nhà trường cùng đối tác tạo ra thay đổi bên ngoài trường học.

Theo định hướng này, giá trị của đổi mới sáng tạo được xem xét trên cả phương diện kinh tế, công nghệ, xã hội, môi trường và thể chế. Một chương trình hợp tác có thể hướng đến nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện dịch vụ công, hỗ trợ chuyển đổi xanh hoặc tăng khả năng thích ứng của cộng đồng.

Mô hình kế thừa 5 trụ cột chiến lược của UEH: (1) đào tạo công dân toàn cầu có tư duy liên ngành và trách nhiệm hành động bền vững; (2) nghiên cứu gắn với thách thức đương đại; (3) phát triển khuôn viên xanh, thông minh; (4) quản trị dựa trên dữ liệu, lấy con người và phát triển bền vững làm trung tâm; (5) kết nối đa bên đồng kiến tạo giá trị.

Các trụ cột được liên kết bằng cơ chế hợp tác có mục tiêu, trách nhiệm và kết quả rõ ràng. Đào tạo cung cấp con người; nghiên cứu tạo bằng chứng và giải pháp; khuôn viên hỗ trợ thực nghiệm; quản trị tạo điều kiện triển khai; mạng lưới đối tác đưa tri thức đến gần nhu cầu thực tiễn.

Cùng xác định bài toán, cùng hiện thực hóa giải pháp

Đồng kiến tạo là cơ chế vận hành trung tâm của UEH UniverCity Innovation Hub. Các bên cùng tham gia từ khi xác định vấn đề, thống nhất mục tiêu đến thiết kế, triển khai và đánh giá kết quả.

Hoạt động nhân rộng và chuyển giao mô hình đại học xanh UEH đến các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn TP.HCM Ảnh: UEH

Quá trình bắt đầu bằng việc nhận diện nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Từ bài toán chung, các nguồn lực học thuật, dữ liệu, công nghệ và kinh nghiệm được huy động để xây dựng giải pháp. Khi triển khai, giải pháp tiếp tục được thử nghiệm, điều chỉnh theo phản hồi trước khi xem xét mở rộng.

Cách tiếp cận Quintuple Helix liên kết học thuật, chính quyền, doanh nghiệp, xã hội và môi trường tự nhiên. Trong đó, đại học kết nối chuyên môn và nghiên cứu; chính quyền góp phần xác định ưu tiên, tạo điều kiện thể chế; doanh nghiệp đóng góp công nghệ và nguồn lực triển khai; cộng đồng tham gia thiết kế, sử dụng và đánh giá. Các giới hạn và yêu cầu sinh thái được cân nhắc xuyên suốt quá trình hợp tác.

Tùy từng nhiệm vụ, UEH có thể khởi tạo, kết nối hoặc tham gia đồng điều phối cùng đối tác. Quyền dẫn dắt gắn với năng lực và trách nhiệm của các bên. Kết quả mỗi chương trình tiếp tục tạo ra tri thức, dữ liệu và cơ hội hợp tác mới, hình thành "bánh đà đổi mới sáng tạo" có khả năng tích lũy và duy trì động lực lâu dài.

Mở rộng không gian thực nghiệm ra đô thị - vùng

UEH Green Campus là một nền tảng để nhà trường tích lũy kinh nghiệm đưa tri thức vào thực tiễn. Theo định hướng Living Lab - phòng thí nghiệm sống, các vấn đề về năng lượng, chất thải và hành vi bền vững được tích hợp vào đào tạo, nghiên cứu và vận hành. Khuôn viên trở thành nơi người học, giảng viên và đối tác cùng quan sát, thử nghiệm và hoàn thiện giải pháp.

Từ nền tảng này, UEH hướng đến mở rộng các không gian Living Lab, Urban Lab và Field Lab đến địa phương. Những vấn đề của đô thị, doanh nghiệp và cộng đồng trở thành đầu vào cho nghiên cứu; kết quả được đưa trở lại thực tế để kiểm chứng, điều chỉnh và phát triển.

Năm 2026, UEH giới thiệu nền tảng số UEH Connect, hướng đến kết nối nhu cầu của các bên liên quan với tri thức liên ngành và nguồn lực hợp tác. Cùng các không gian thực nghiệm, nền tảng này hỗ trợ hình thành những chương trình đồng kiến tạo có mục tiêu và khả năng theo dõi kết quả.

Giai đoạn 2026 - 2030 được UEH xác định là bước chuyển tiếp, phát triển năng lực đồng kiến tạo trên nền tảng đại học đa ngành và bền vững.

Tầm nhìn 2031 - 2045 hướng đến hoàn thiện mô hình UEH UniverCity Innovation Hub, phát huy vai trò nút kết nối, đồng điều phối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đô thị - vùng.

Tại TP.HCM, UEH hướng đến đóng góp trong tài chính quốc tế, AI, Fintech, đô thị thông minh và kinh tế xanh thông qua đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, tư vấn chính sách và thử nghiệm giải pháp. Thông qua UEH Mekong tại Vĩnh Long và UEH Nexus Nha Trang, nhà trường từng bước gắn mạng lưới tri thức với nhu cầu đặc thù của Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ và mở rộng kết nối quốc tế.

Năm 1976, UEH ra đời để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho công cuộc tái thiết. Ở dấu mốc 50 năm, sứ mệnh ấy tiếp tục được phát triển bằng khả năng kết nối và đồng kiến tạo. Với UEH UniverCity Innovation Hub, nhà trường hướng đến đưa tri thức tham gia sâu hơn vào đời sống, cùng các đối tác tạo nên những giải pháp thiết thực và đóng góp lâu dài cho tương lai đô thị - vùng.