Một doanh nghiệp Việt ba lần liên tiếp được vinh danh trên trường quốc tế

Đây là lần thứ ba liên tiếp Portcoast giành được giải thưởng công nghệ quốc tế danh giá SAG này - một cột mốc mang tính lịch sử khi chưa từng có doanh nghiệp nào tại châu Á đạt được thành tích tương tự.

Đại diện Portcoast tại buổi nhận giải thưởng Thành tựu đặc biệt về GIS (SAG) năm 2026 ẢNH: PORTCOAST

Tại kỳ trao giải năm nay, Portcoast được xướng tên ở hạng mục Bản sao số địa không gian (Geospatial Digital Twin) cho công trình "A 3D Living Digital Twin Guides Improvements for a Vietnam Port System". Đây là giải pháp bản sao số toàn diện được xây dựng cho hệ thống Cảng Cái Mép - Thị Vải thuộc TP.HCM. Nền tảng này tích hợp dữ liệu GIS và mô hình thông tin công trình (BIM), thiết lập một hệ thống quản lý trực quan hóa chuẩn xác từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngầm, địa chất lòng sông cho đến cấu trúc bề mặt.

Điểm vượt trội của dự án là việc chuyển đổi mô hình 3D tĩnh thành một bản sao số "sống" có khả năng cập nhật theo thời gian thực. Hệ thống hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa quy trình vận hành, điều phối tàu thuyền, giám sát môi trường và mô phỏng kịch bản để chủ động phòng ngừa rủi ro hạ tầng. Giải pháp này cũng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng lực phân tích dự báo, hướng tới việc vận hành tự chủ trong tương lai.

Giải thưởng Thành tựu đặc biệt về GIS (SAG) năm 2026 của Portcoast ẢNH: PORTCOAST

Thành công của Portcoast tại Esri UC 2026 không chỉ khẳng định năng lực vượt trội của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ địa không gian, sự hưởng ứng nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia do Tổng Bí thư đứng đầu Ban Chỉ đạo, mà còn chứng minh vị thế tiên phong của Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ số để hiện đại hóa hạ tầng giao thông và cảng biển quy mô lớn.