Một gia đình sống đẹp

C ỨU NGƯỜI DƯỚI KÊNH TRONG ĐÊM RÉT

Khoảng 21 giờ 30 ngày 25.12.2025, trời mưa nặng hạt, gió lạnh quất vào mặt, con kênh đoạn cầu Gia Hy (P.Bắc Gianh) tối sẫm như nuốt trọn mọi thứ. Thời điểm đó, bà Hoàng Thị Th. điều khiển xe máy chở theo con gái và một bạn học của con thì bất ngờ lạc tay lái, cả 3 người rơi xuống kênh sâu.

Vợ chồng ông Viên, bà Phượng (bìa trái) và con trai Nguyễn Văn Ngọc (bìa phải), cùng con dâu và cháu nội ẢNH: THANH LỘC

Trong cơn hoảng loạn, 3 người chới với giữa dòng nước lạnh buốt, áo mưa trùm kín càng khiến việc thoát thân gần như bất khả thi.

Đúng lúc ấy, ông Nguyễn Thành Viên và con trai là Nguyễn Văn Ngọc (trú tổ dân phố Minh Phượng, P.Bắc Gianh) đang trên đường từ nhà người thân trở về. Trong màn mưa tối, chính linh cảm của cậu con trai đã khiến hai cha con dừng xe lại. Ngọc phát hiện dưới kênh có dấu hiệu bất thường, nghi có người gặp nạn.

Không chần chừ, hai cha con lao xuống dòng nước lạnh. Ông Viên kể, việc tiếp cận các nạn nhân vô cùng khó khăn do trời mưa to, đêm tối, nước sâu và lạnh, trong khi mép ta luy kênh được xây bê tông gần như dựng đứng. Kéo được người vào sát bờ đã khó, đưa lên bờ lại càng gian nan hơn.

Sau một hồi vật lộn, bằng tất cả sức lực, hai cha con ông Viên lần lượt đưa được cả 3 nạn nhân lên mép kênh. Đúng lúc ấy, ông Ngô Bá Văn (trú tổ dân phố Tiền Phong, P.Ba Đồn) cũng phát hiện sự việc, kịp thời có mặt tiếp ứng, cùng hỗ trợ đưa các nạn nhân lên bờ an toàn. "Thấy người gặp nạn thì phải cứu, lúc đó không kịp nghĩ gì khác", ông Viên nói, giọng bình thản như kể một việc rất đỗi thường ngày.

Cả 3 nạn nhân sau đó được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Rất may, không ai bị thương tích nghiêm trọng, dù vẫn còn hoảng sợ sau khoảnh khắc sinh tử. Người nhà nạn nhân xúc động cho biết, nếu không được cứu kịp thời, hậu quả có thể đã rất khó lường. Thiệt hại duy nhất của vụ việc là chiếc điện thoại của ông Viên bị… ngấm nước.

Chiều 29.12.2025, UBND P.Bắc Gianh tổ chức khen thưởng, biểu dương ông Nguyễn Thành Viên, anh Nguyễn Văn Ngọc và ông Ngô Bá Văn vì hành động dũng cảm cứu người trong đêm mưa rét. Lãnh đạo địa phương đánh giá cao nghĩa cử không quản hiểm nguy, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng nhân ái trong cộng đồng.

Khi gia đình nạn nhân đến nhà cảm ơn, biếu quà, anh Ngọc chỉ xin nhận một can rượu Ba Đồn ngâm sim rừng. Một món quà mộc mạc, giản dị như chính cách gia đình này chọn sống và đối xử với nhau.

T RẢ LẠI 440 TRIỆU ĐỒNG CHUYỂN NHẦM

Chưa đầy 1 tháng sau câu chuyện cứu người, gia đình ông Viên, bà Phượng lại được nhắc đến bởi một việc làm khác. Ngày 19.1 vừa qua, bà Lê Thị Phượng (công tác ở Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị), bất ngờ nhận được thông báo 440 triệu đồng được chuyển vào tài khoản cá nhân của bà. Tài khoản này lâu ngày không sử dụng, không liên kết ứng dụng ngân hàng, nên bà Phượng lập tức đến trụ sở ngân hàng để kiểm tra.

Lãnh đạo P.Bắc Gianh khen thưởng cha con ông Viên và ông Ngô Bá Văn vì hành động dũng cảm cứu người trong đêm mưa rét ẢNH: THANH LỘC

Khi xác định số tiền không phải của mình, bà không chút do dự, trình báo sự việc với Công an P.Ba Đồn để nhờ hỗ trợ tìm người chuyển nhầm và hoàn trả.

Quá trình làm thủ tục phát sinh một chi tiết nhỏ: phía ngân hàng yêu cầu tài khoản phải có tối thiểu 67.000 đồng mới thực hiện được giao dịch chuyển trả. Nhân viên ngân hàng đề nghị sẽ trừ trực tiếp khoản tiền này vào số tiền 440 triệu đồng.

Bà Phượng chỉ cười, nhẹ nhàng nói: "Người ta nhận lại tiền mà thiếu 67.000 đồng thì người xấu hổ lại là tôi". Rồi bà tự nộp đủ số tiền yêu cầu, hoàn tất thủ tục để chuyển trả nguyên vẹn 440 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Lãnh đạo Công an P.Ba Đồn đánh giá, hành động của bà Phượng tuy giản dị nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện rõ phẩm chất trung thực, liêm khiết và ý thức chấp hành pháp luật của công dân. Việc làm ấy cũng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế tận tâm, giàu lòng nhân ái.

Tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị, đồng nghiệp nhận xét bà Phượng là người hòa đồng, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi người và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Câu chuyện trả lại tiền chuyển nhầm, với bà, chỉ là một việc "nên làm", không cần tôn vinh.

Nhà thơ Đỗ Thành Đồng, thông gia của ông Viên - bà Phượng, khi nhắc đến câu chuyện này đã trầm ngâm: "Cứu một người phúc đẳng hà sa, đâu phải để khoe. Nhưng tôi mừng vì con gái mình được sống trong một gia đình tử tế. Chỉ trong chưa đầy 30 ngày, họ đã làm được 2 việc rất nhân văn".

Đặt hai câu chuyện cạnh nhau, chồng, con lao xuống kênh cứu người giữa đêm mưa rét, vợ trả lại hàng trăm triệu đồng không phải của mình, mới thấy đó không phải là những hành động ngẫu nhiên. Đó là kết quả của một nếp sống, một cách dạy con, một gia đình chọn tử tế làm điều bình thường. Và có lẽ, đó cũng là lý do khiến nhiều người tin rằng, "trời sinh một cặp", không phải vì họ làm điều gì phi thường, mà vì họ cùng nhau chọn sống tử tế, mỗi ngày.