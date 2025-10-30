Một giảng viên đang 'gánh' bao nhiêu người học?

Chuẩn cơ sở giáo dục ĐH do Bộ GD-ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn giảng viên phải đáp ứng yêu cầu về số lượng, trình độ và quỹ thời gian để bảo đảm chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Trong đó, tiêu chí 2.1 của tiêu chuẩn giảng viên yêu cầu tỷ lệ người học quy đổi theo trình độ, lĩnh vực và hình thức đào tạo trên giảng viên toàn thời gian của các trường không được lớn hơn 40.

Bài báo này thống kê các cơ sở giáo dục ĐH có tổng quy mô đào tạo (bao gồm bậc ĐH, thạc sĩ và tiến sĩ) từ 10.000 người học trở lên, dựa vào công khai thường niên năm học 2024-2025 của các cơ sở giáo dục ĐH tính đến thời điểm ngày 30.10.

Thống kê có thể chưa đầy đủ do một số trường chưa cập nhật thông tin, hoặc cập nhật nhưng chưa đầy đủ, hoặc file/link không thể tìm kiếm.

Cơ sở nào đào tạo sau ĐH nhiều nhất?

Qua thống kê, có thể thấy top 5 cơ sở giáo dục ĐH có tổng quy mô đào tạo lớn nhất gồm: Trường ĐH Văn Lang (55.702), ĐH Cần Thơ (48.833), ĐH Bách khoa Hà Nội (46.957), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (40.580) và Trường ĐH Mở TP.HCM (39.512). Đây cũng là 5 trường có tổng quy mô sinh viên lớn nhất theo thứ tự như trên.

Tuy nhiên, ở quy mô đào tạo sau ĐH, thì ĐH Kinh tế TP.HCM đứng đầu với 5.549 học viên cao học và nghiên cứu sinh, dù tổng quy mô đào tạo chỉ xếp thứ 6 (39.400). ĐH Cần Thơ đứng thứ 2 với 3.054 người học thạc sĩ và tiến sĩ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đứng thứ 3 với 2.975 người học.

Một số cơ sở giáo dục ĐH có tổng quy mô đào tạo thấp hơn (trên dưới 15.000) nhưng có quy mô sau ĐH trên 1.000 gồm Học viện Ngân hàng (1.721), Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (1.081), Trường ĐH Luật TP.HCM (1.053), Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội (1.193).

Có trường một giảng viên "gánh" hơn 40 người học

Theo công thức mà Bộ GD-ĐT đưa ra, tỷ lệ người học trên giảng viên bằng tổng số người học quy đổi theo trình độ, lĩnh vực và hình thức đào tạo (N) chia cho tổng số giảng viên toàn thời gian.

Công thức tính N dựa vào các số liệu tổng quy mô đào tạo (ĐH chính quy, vừa học vừa làm, từ xa; học viên cao học; nghiên cứu sinh) và hệ số tải giảng dạy của lĩnh vực đào tạo.

Công thức tính tỷ lệ người học trên giảng viên

Hệ số giảng dạy của lĩnh vực đào tạo để tính tổng số người học quy đổi theo trình độ, lĩnh vực và hình thức đào tạo (N), từ đó mới tính ra tỷ lệ người học/giảng viên

Hệ số giảng dạy của lĩnh vực đào tạo để tính tổng số người học quy đổi theo trình độ, lĩnh vực và hình thức đào tạo (N), từ đó tính ra tỷ lệ người học/giảng viên

Số liệu cho thấy hầu hết các trường đều đáp ứng được tỷ lệ Bộ GD-ĐT yêu cầu là không lớn hơn 40 người học/giảng viên.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường một giảng viên "gánh" hơn 40 người học như Trường ĐH Đồng Tháp (45,22), Trường ĐH Điện lực (43,8), Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (43,45), Trường ĐH tài chính - Marketing (42,22) Học viện Tài chính (41,88).

Trong khi đó, Trường ĐH Hà Nội dư chuẩn nhiều nhất khi tỷ lệ này là 15,3 người học/giảng viên. Tiếp theo là Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng 1(7,6), Trường ĐH Đông Á (17,7), Trường ĐH Thủy lợi (18,3), Trường ĐH Xây dựng Hà Nội (19), Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng (22,36)...

Thông tin cụ thể như sau: