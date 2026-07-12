Một ly rượu vang mỗi ngày có còn tốt cho sức khỏe tim?

"Từ những nghiên cứu mới được công bố trong vài năm gần đây, phần lớn các chuyên gia đều thống nhất rằng: không nên khuyến khích bất kỳ ai bắt đầu uống rượu chỉ với mục đích bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đó không phải là sự "quay xe" của y học, mà từ kết quả của y học dựa trên bằng chứng.

Đừng kỳ vọng một ly rượu vang sẽ bù lại cho việc ít vận động, ăn uống thiếu lành mạnh hay hút thuốc lá, là những yếu tố ảnh hưởng xấu tới tim mạch", GS-TS, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á, chia sẻ.

Một ly rượu vang/ngày không có vai trò quyết định bảo vệ khỏe tim mạch ẢNH: AI

Hơn 30 năm làm công tác chuyên môn, GS Hùng lưu ý, không ít người bệnh bị tăng huyết áp khó kiểm soát, rung nhĩ tái phát hoặc suy tim tiến triển mà nguyên nhân góp phần lại chính là việc uống rượu thường xuyên.

Nhiều nghiên cứu hiện cho thấy, ngay cả lượng rượu không quá lớn cũng có thể làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ rung nhĩ, làm nặng thêm bệnh cơ tim do rượu và tăng nguy cơ đột quỵ xuất huyết.

Chuyên gia tim mạch đặc biệt lưu ý, với người đã mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường, bệnh thận mạn hoặc bệnh gan, việc hạn chế tối đa đồ uống có cồn gần như luôn mang lại lợi ích nhiều hơn nguy cơ.

Không có thực phẩm hay đồ uống "thần kỳ" cho tim mạch

Theo GS Hùng, "không có mức tiêu thụ rượu nào được chứng minh là hoàn toàn an toàn đối với sức khỏe" là thông điệp được WHO đưa ra. Điều này không có nghĩa chỉ uống một ngụm rượu là gây bệnh. Nguy cơ sức khỏe tăng dần theo lượng rượu tiêu thụ và không tồn tại một "ngưỡng có lợi" được chứng minh chắc chắn.

Tuy nhiên, những người đang uống rượu vang mỗi ngày không phải hoảng sợ bỏ rượu ngay lập tức, hãy cân nhắc giảm dần. Giảm số ngày uống trong tuần, giảm lượng rượu trong mỗi lần uống hoặc chỉ uống vào những dịp thật đặc biệt. Nếu hoàn toàn không uống rượu, đừng bắt đầu uống chỉ vì nghĩ rằng điều đó tốt cho tim.

Sức khỏe tim mạch không đến từ một loại thực phẩm hay một loại đồ uống "thần kỳ". Những yếu tố đã được chứng minh rõ ràng vẫn không thay đổi: kiểm soát tốt huyết áp, bỏ thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá và kiểm soát tốt cholesterol cũng như đường huyết… Đó mới là những "toa thuốc" thực sự giúp trái tim khỏe mạnh.

GS Hùng cho biết thêm, nhiều người vẫn cho rằng rượu vang đỏ "lành" hơn bia hoặc rượu mạnh nhờ chứa polyphenol như resveratrol. Thực tế, nếu muốn nhận các chất chống ô xy hóa này, ăn nho tươi, quả mọng hoặc thực phẩm lành mạnh sẽ hiệu quả hơn.

Trong nhiều thập kỷ trước đây, nhiều nghiên cứu quan sát ghi nhận rằng những người uống một lượng rượu nhỏ có tỷ lệ mắc bệnh động mạch vành thấp hơn những người hoàn toàn không uống. Điều này khiến nhiều người tin rằng một ly rượu vang đỏ mỗi ngày có thể giúp tăng cholesterol HDL, cải thiện chức năng nội mạc mạch máu và giảm hình thành huyết khối.

Nhưng các nhà nghiên cứu sau này nhận thấy, với những người uống điều độ, thường cũng là những người có lối sống lành mạnh hơn, và chính điều đó mới góp phần tạo nên kết quả tích cực, chứ không chỉ là một ly rượu vang/ngày.