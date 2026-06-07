'Một múi sầu riêng bằng một bát cơm': Ăn sao để thỏa cơn thèm mà không béo?

So sánh năng lượng: Một múi sầu riêng và một bát cơm đầy

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết sầu riêng được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" nhờ hương vị độc bản và độ béo ngậy đặc trưng. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn đó là nguồn năng lượng cao. Ý kiến cho rằng "ăn một múi sầu riêng bằng ăn một bát cơm" hoàn toàn có cơ sở khoa học, thậm chí một múi cỡ lớn còn vượt trội hơn.

Để có cái nhìn trực quan, hãy cùng đặt lên bàn cân giá trị dinh dưỡng của 100 g cơm sầu riêng (khoảng 1 múi cỡ vừa) và 150 g cơm trắng (tương đương 1 bát cơm đầy):

Chỉ số (tính trên phần ăn được) 100 g sầu riêng (1 múi vừa) 150 g cơm trắng (1 bát đầy) Năng lượng (Calories) ~147 kcal ~200 - 240 kcal Carbohydrate (Đường/tinh bột) ~27 g (chủ yếu là đường đơn) ~45 g (tinh bột phức hợp) Chất béo (Lipid) ~5.3 g ~0.3 g Chất xơ ~3.8 g ~0.6 g

"Một múi sầu riêng loại lớn có thể nặng từ 150 - 200 g phần cơm thịt. Như vậy, chỉ cần ăn trọn một múi lớn, bạn đã nạp vào cơ thể khoảng 220 - 290 kcal, bằng hoặc vượt qua năng lượng của một bát cơm trắng đầy kèm theo một lượng đường đơn rất lớn", bác sĩ Anh dẫn chứng.

Ăn một múi sầu riêng lớn bằng lượng calo so với một bát cơm

ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO TÙ Gemini

Cái bẫy đường huyết dù chỉ số GI trung bình

Hầu hết các loại trái cây chỉ giàu đường và nước, nhưng sầu riêng lại sở hữu một cấu trúc sinh hóa đặc biệt: kết hợp lượng đường cao với hàm lượng chất béo lớn. Sự kết hợp này tác động rất mạnh đến hệ chuyển hóa:

Chỉ số GI trung bình nhưng GL rất cao: Chỉ số đường huyết (GI) của sầu riêng dao động khoảng 49 - 55 (thuộc mức thấp đến trung bình) vì có chất béo và chất xơ làm chậm tốc độ rỗng của dạ dày. Thế nhưng, do mật độ carbohydrate quá đậm đặc, tải lượng đường huyết của nó lại rất cao. Khi ăn nhiều, tổng lượng đường vào máu vẫn là một áp lực lớn.

Đỉnh đường huyết kéo dài: Đường trong sầu riêng gồm cả glucose, fructose và sucrose. Glucose làm tăng đường huyết ngay lập tức. Trong khi đó, chất béo có trong sầu riêng làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến lượng đường này không tăng - giảm đột ngột mà giữ ở mức cao một thời gian dài (đỉnh đường huyết kéo dài). Điều này buộc tuyến tụy phải tiết ra một lượng lớn insulin để xử lý.

Áp lực lên gan từ fructose: Lượng fructose trong sầu riêng khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa trực tiếp tại gan. Nếu gan bị quá tải bởi fructose kết hợp với chất béo sẵn có, nó sẽ kích hoạt quá trình tăng tổng hợp chất béo nội sinh, dễ dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ và kháng insulin về lâu dài.

Nên ăn sầu riêng vào các bữa phụ ban ngày trước 16 giờ, tránh ăn vào buổi tối ẢNH: LÊ CẦM

L ời khuyên để thưởng thức sầu riêng an toàn

Bạn không cần phải cực đoan loại bỏ hoàn toàn sầu riêng ra khỏi thực đơn, nhưng cần ăn một cách có chiến lược để bảo vệ sức khỏe:

Lượng ăn trong một lần: Mỗi lần chỉ nên ăn 1 múi cỡ vừa (khoảng 80 - 100 g). Nếu đã lỡ ăn một múi sầu riêng lớn, hãy chủ động cắt giảm bớt 1 bát cơm hoặc giảm lượng tinh bột trong bữa ăn chính tiếp theo để cân bằng tổng calo.

Tần suất an toàn: Không nên ăn hằng ngày. Tần suất hợp lý đối với người khỏe mạnh là 1 - 2 lần mỗi tuần trong mùa sầu riêng.

Gạo lứt có phải là lựa chọn tối ưu hơn gạo trắng?

Thời điểm ăn tốt nhất: Nên ăn sầu riêng vào các bữa phụ ban ngày (trước 16 giờ) hoặc trước khi tập thể dục, vận động để cơ thể kịp tiêu hao năng lượng. Tuyệt đối tránh ăn vào buổi tối muộn, vì lượng đường và béo tích tụ khi cơ thể nghỉ ngơi sẽ chuyển hóa thẳng thành mỡ thừa và gây đầy bụng, khó ngủ.

Đối tượng cần đặc biệt lưu ý: Những người có tình trạng tiền tiểu đường, tiểu đường loại 2, người bị thừa cân, béo phì hoặc có hội chứng chuyển hóa nên hạn chế tối đa, hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị về lượng ăn cụ thể để tránh làm mất kiểm soát đường huyết.