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    Một người dân Cần Thơ giao nộp 2 khẩu súng và 4 viên đạn cho công an

    Thanh Duy
    Thanh Duy
    Nhận thức được mức độ nghiêm trọng nếu tiếp tục cất giữ, một người đàn ông ở Cần Thơ đã tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng, dao và đạn cho công an.

    Ngày 9.11, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an xã Trường Long Tây vừa tiếp nhận một số vũ khí do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

    Trước đó, các chiến sĩ công an đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật đến người dân, nhất là vận động giao nộp các loại vũ khí, công cụ, thiết bị vi phạm hoặc hỗ trợ việc săn bắt động vật hoang dã, khai thác thủy sản trái phép.

    Một người dân Cần Thơ giao nộp 2 khẩu súng và 4 viên đạn cho công an- Ảnh 1.

    Ông N.V.H tự nguyện giao nộp vũ khí cho Công an xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ

    ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

    Qua tuyên truyền, ông N.V.H (ngụ tại địa phương) đã tự nguyện giao nộp 1 súng trường hơi nén khí, 2 dao sắt tự chế, 1 súng điện cầm tay kèm 4 viên đạn. Ông H. chia sẻ rằng bản thân rất đắn đo về việc đang cất giữ những loại vũ khí, đồ vật mà pháp luật không cho phép. Qua công tác tuyên truyền của công an, ông H. đã nhận thức mức độ nghiêm trọng nếu tiếp tục cất giữ những vũ khí trên trong nhà.

    Cũng trong đợt tuyên truyền, còn có ông N.V.B (ngụ tại địa phương) đã đến Công an xã Trường Long Tây tự nguyện giao nộp 1 bộ xung điện đánh bắt cá sau khi nhận thức rõ hành vi cất giữ và sử dụng các thiết bị này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. 

    Qua vụ việc, Công an xã Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ, đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác giao nộp vũ khí, công cụ, phương tiện, thiết bị sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật. Người dân cần tích cực vận động người thân, gia đình và cộng đồng cùng tham gia, để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường sinh thái tại địa phương.

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