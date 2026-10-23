Một nước ASEAN ký thỏa thuận quốc phòng góp phần mở rộng năng lực của liên minh Mecca?

Tờ Nikkei Asia hôm nay 23.10 dẫn lời một số chuyên gia cho rằng, hiệp ước Badr, được 4 quốc gia ký kết tại Doha (Qatar) hôm 21.10, nhằm cung cấp nguồn tài chính và công nghệ quân sự, bổ trợ cho liên minh Mecca vốn bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út.

Các đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Pakistan và Indonesia tham dự lễ ký kết thỏa thuận Badr tại Doha ngày 21.10

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Ông Zahid Shahab, nghiên cứu viên danh dự tại Đại học Deakin (Úc), cho rằng các quốc gia tầm trung và nhỏ đang nỗ lực giải quyết những lo ngại về an ninh của mình và coi việc hợp tác với các đồng minh là hướng đi phù hợp. Những nước này cũng đang tìm cách giảm bớt sự phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ trong việc hỗ trợ và cung cấp vũ khí, đặc biệt là trước sự khó đoán định từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Những quốc gia này không chỉ xem xét lại các liên minh an ninh và quan hệ đối tác song phương hiện có, mà còn khám phá các mối quan hệ mới. Thỏa thuận Badr cần được nhìn nhận từ góc độ đó", ông Shahab nhận định.

Ông Qamar Cheema, Giám đốc điều hành của Sanober Institute (tổ chức tư vấn có trụ sở tại Islamabad), nhận định với Nikkei Asia rằng hiệp ước Mecca tập trung vào khía cạnh quốc phòng, còn thỏa thuận Badr đóng vai trò cung cấp hỗ trợ về công nghệ và công nghiệp cho hiệp ước Mecca, nếu xét dưới góc nhìn của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út.

Đối với Ả Rập Xê Út, nhu cầu này đang trở nên vô cùng cấp thiết. Trong tuần này, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út, trong đó có sân bay quốc tế Riyadh và Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco, dẫn đến việc các chuyến bay, hội nghị và các lô hàng năng lượng phải hủy bỏ.

Một điều khoản trong hiệp ước Mecca (được ký kết vào tháng 8) quy định rằng nếu bất kỳ thành viên nào bị tấn công, các bên còn lại sẽ cùng thực hiện hành động phòng thủ tập thể. Với tinh thần đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang trong quá trình tìm kiếm sự phê chuẩn từ quốc hội để triển khai khí tài và lực lượng quân sự tới Ả Rập Xê Út nhằm chống lại các cuộc tấn công từ Houthi.

Một nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ nắm rõ nội dung thỏa thuận Badr cho hay cả 4 quốc gia thành viên sẽ cùng tham gia vào quá trình sản xuất khí tài quốc phòng và đóng góp vào công tác nghiên cứu.

Về vấn đề tài chính, một số nhà phân tích cho rằng Qatar có khả năng là đối tác chủ chốt trong việc hỗ trợ sản xuất vũ khí, đổi lại, quốc gia này sẽ được tiếp cận nhanh hơn các loại vũ khí do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển.

"Nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đáp ứng một số yêu cầu quốc phòng cấp thiết nhất của Qatar... bao gồm việc cung cấp và tiến tới khả năng hợp tác sản xuất các hệ thống phòng không tầm thấp cùng công nghệ chống thiết bị bay không người lái", bà Burcu Ozcelik, nhà nghiên cứu cao cấp kiêm Trưởng chương trình Trung Đông, Bắc Phi và Thổ Nhĩ Kỳ tại Viện Nghiên cứu quốc phòng và an ninh hoàng gia (RUSI, Anh), nhận định.

Các hệ thống phòng không tầm thấp của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã được sử dụng tại một số quốc gia vùng Vịnh. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ gần đây còn triển khai dự án "Mái vòm thép", hướng tới mục tiêu xây dựng một lá chắn phòng không tích hợp đa tầng, bao phủ ở những tầm cao khác nhau.

Đối với Indonesia, quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới, thỏa thuận này mở ra cơ hội tăng cường hợp tác quốc phòng với Ankara và Islamabad, tiếp nối sự kiện Indonesia trở thành khách hàng quốc tế đầu tiên đặt mua tiêm kích KAAN do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Với Pakistan (được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân và có quy mô quân đội lớn hơn cả quân đội Thổ Nhĩ Kỳ), việc trở thành đối tác trong cả hai thỏa thuận nói trên giúp củng cố hình ảnh trong thế giới Hồi giáo, theo Nikkei Asia.