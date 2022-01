Một phụ nữ kêu cứu vì liên tục bị tạt sơn vào nhà, đe dọa giữa đường

Hơn một năm qua, gia đình bà Trần Kim Loan (59 tuổi, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, TP.HCM) phải sống trong nơm nớp lo sợ gì bị các đối tượng là mặt tạt sơn và chất bẩn vào nhà. Mới đây nhất, ngày 6.1.2022, gia đình bà lại tiếp tục bị hai kẻ lạ mặt tạt sơn trong lúc bà đang ngủ.

Tạt thẳng chất bẩn vào nạn nhân ở giữa đường

Theo camera an ninh phía cổng nhà ghi lại thì vào khoảng 23 giờ 30 ngày 6.1.2022 hai người lạ mặt chở nhau bằng xe máy chạy dọc theo con hẻm rồi ném một một vật về phía trước cổng nhà. Chỉ vài giây sau đó, theo một camera đặt bên hông nhà ghi lại thì 2 đối tượng này lại tiếp tục ném bao sơn về phía ban công tầng 1 của căn nhà.

Ngày 10.1.2022, phóng viên Báo Thanh Niên đã có mặt tại hiện trường. Những gì còn lại là các vết sơn đỏ loang lổ ở cổng và ban công tầng 1 và một túi đựng sơn năm phía mái hiên tầng 1. Đây không phải là lần đầu bà Loan bị tạt sơn mà sự việc đã diễn ra nhiều lần, kéo dài từ tháng 10.2020.

Theo lời bà Loan, từ ngày 24 đến ngày 28.10.2020, gia đình bà bị tạt sơn và chất bẩn 2 lần. Bà kể: "Lần thứ nhất vừa xong, tôi thấy dơ quá, ảnh hưởng nhà kế bên nên cho người rửa, rồi sơn lại. Vừa sơn xong một ngày thì bị tạt tiếp lần hai".

Đáng chú ý, vào tháng 11.2020, khi bà Loan đang trên đường đưa cháu đi học thì bị người lạ mặt chặn đường và hăm dọa. Bả kể: "Tôi đưa cháu cô đi học ở bên phường Tăng Nhơn Phú thì bị chặn xe lại, Họ nói là “bà kêu con bà ra trả tiền cho chị Trinh”. Vừa nói xong là nó tạt nguyên bịt chất bẩn vô người tôi rồi bỏ chạy".

Sau lần chặn đầu xe và tạt chất bẩn đó bà mới biết người lạ tạt sơn và chất bẩn để gây áp lực để con gái bà trả nợ. Theo lời của bà Trần Kim Loan thì một người con gái của bà có làm ăn bên ngoài với một phụ nữ, người phụ nữ này từng có một lần trực tiếp xong vào đe dọa, yêu cầu bà nói con mình trả tiền.





Gửi đơn kêu cứu

Bên cạnh việc bị tạt sơn, bà Loan còn thường xuyên nhận được những tin nhắn với nội dung chửi bới, đe dọa, khủng bố tin thần, như: “Bà sẽ không ăn tết yên”, “Bà đi đường coi chừng”.

Sau mỗi lần tạt sơn và chất bẩn, bà Loan lại phải kêu người dọn xem, sơn sửa lại. Cho tới nay, bà cho biết đã phải tốn hơn 20 triệu đồng. Không những thiệt hại về vật chất, do con cái ở xa, hiện chỉ sống một mình nên bà Loan rất lo lắng khi liên tục bị “khủng bố”. Cuộc sống bình thường của bà cũng bị đảo lộn.

Bà tâm sự: "Tôi rất là sợ, hoang mang lắm, ban đêm không thể nào ngủ được; nghe một tiếng động là thức liền. Lúc đó, tôi phải ra mở cửa sổ trên lầu nhìn hoặc xem camera mấy cái cổng nhà có bị gì nữa không. Bây giờ điện thoại mà số lạ là tôi cũng không dám bắt máy".

Không chỉ bà Loan bị ám ảnh, hàng xóm của bà cũng chịu ảnh hưởng bởi những lần tạt sơn của những kẻ lạ mặt. Một người hàng xóm cho biết hậu quả của các vụ "khủng bố" còn khiến cây cối, mái tôn nhà họ bị "văng miểng" khi dính đầy sơn đỏ và chất bẩn.

Sau những lần tạt sơn, bà Loan đã trình báo lên công an phường. Công an phường sau đó đã xuống lập biên bản ghi nhận sự việc. Gần đây nhất, bà cũng đã có đơn cầu cứu gửi lên công an thành phố Thủ Đức trình bày sự việc bị tạt sơn và tin nhắn đe dọa nhiều lần.