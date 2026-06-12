Một phường ở TP.HCM giúp dân cắt giảm 12.000 lượt giấy tờ

Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận trao đổi tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính năm 2026 do UBND TP.HCM tổ chức sáng 12.6.

Ở góc độ địa phương, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận cho rằng hiện người dân không chỉ cần giải quyết đúng hạn, mà muốn thuận tiện, nhanh và hài lòng. Chính vì vậy, phường xác định cải cách hành chính không đơn thuần là xử lý hồ sơ, mà phải chuyển mạnh sang phục vụ trên nền tảng số.

Theo đó, phường thực hiện 3 chuyển đổi lớn, gồm: chuyển từ người dân tự làm thủ tục sang chính quyền đồng hành cùng người dân làm thủ tục; từ xử lý hồ sơ giấy sang vận hành trên dữ liệu số; và chuyển từ phục vụ tại trụ sở sang mang dịch vụ công đến tận khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận (TP.HCM) cho rằng giá trị của chuyển đổi số nằm ở chỗ giúp người dân giảm giấy tờ, ít phải đi lại ẢNH: SỸ ĐÔNG

Với mô hình "giải quyết thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư", các tổ công nghệ số cộng đồng "đi từng ngõ, gõ từng nhà" trực tiếp hỗ trợ người dân tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công. Trong đợt ra quân thí điểm tại 5 khu phố, phường hỗ trợ hơn 500 lượt người dân làm hồ sơ trực tuyến và giải quyết ngay trong ngày.

Một trong những nội dung được phường Phú Nhuận đặc biệt quan tâm là xây dựng chính quyền vận hành trên dữ liệu số. "Giá trị của chuyển đổi số không nằm ở số lượng phần mềm hay tỷ lệ số hóa, mà nằm ở việc người dân giảm được bao nhiêu giấy tờ, giảm bao nhiêu lần đi lại và tiết kiệm được bao nhiêu thời gian", bà Như Ý nói.

Người dân làm hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú Nhuận, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Do đó, phường tập trung khai thác và tái sử dụng dữ liệu điện tử đã được xác thực; ưu tiên sử dụng dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành để hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Từ ngày 1.7.2025 đến nay, phường Phú Nhuận tiếp nhận và giải quyết khoảng 22.000 hồ sơ hành chính; trong đó có gần 2.000 hồ sơ hộ tịch giải quyết trong ngày, 4.500 hồ sơ rút ngắn thời gian từ 1 ngày làm việc trở lên; tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%.

Phường đã hỗ trợ hơn 31.000 lượt người dân làm dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu điện tử trên 80%, giúp giảm khoảng 12.000 lượt giấy tờ mà người dân phải cung cấp lại. Thời gian xử lý một số lĩnh vực như hộ tịch, hộ kinh doanh, bảo trợ xã hội được rút ngắn trung bình khoảng 30%, tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên 98%.

Dùng dữ liệu thay giấy tờ, công chức và người dân đỡ vất vả

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) nhấn mạnh việc đơn giản hóa thủ tục trên dữ liệu là công việc quan trọng để giảm gánh nặng trong chính hệ thống cơ quan nhà nước, người dân cũng không phải kê khai lại thông tin mà nhà nước đang nắm giữ. Ông Hùng đề nghị TP.HCM thực hiện tốt nhất để công việc trong hệ thống giảm đi ở bối cảnh công việc ngày càng nhiều, biên chế ngày càng ít.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính lưu ý cần ưu tiên nâng cấp hạ tầng, cơ sở dữ liệu, xây dựng tiện ích, dịch vụ công trực tuyến hướng đến trải nghiệm người dùng để người dân dễ sử dụng. "Nếu làm hồ sơ trực tuyến mà khó, phức tạp hơn nộp trực tiếp thì người dân sẽ không tham gia", ông Hùng nói thêm.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) đề nghị tăng cường sử dụng dữ liệu thay hồ sơ giấy ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM, cho biết hiện TP.HCM đã triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 2.042/2.188 thủ tục, 100% thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (1.301 thủ tục) được xử lý lên môi trường điện tử.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 18.5, toàn thành phố tiếp nhận hơn 1,67 triệu hồ sơ, trong số hồ sơ đã giải quyết có gần 1,5 triệu hồ sơ giải quyết đúng hạn, còn hơn 10.000 hồ sơ quá hạn.

Các cơ quan hành chính cấp 1,4 triệu bản điện tử kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gần 1,8 triệu thành phần hồ sơ được khai thác, tái sử dụng lại thông tin bằng cơ sở dữ liệu thay thế hồ sơ giấy.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 6 từ trái qua) tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu về tham mưu công tác cải cách hành chính ẢNH: SỸ ĐÔNG

Kết quả tiến độ làm sạch dữ liệu Về tiến độ làm sạch dữ liệu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Võ Minh Thành cho biết thành phố đã tạo lập và đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia hàng chục triệu dữ liệu. Số lượng cụ thể gồm 13,4 triệu dữ liệu hộ tịch, 4,2 triệu dữ liệu đất đai, 7,4 triệu dữ liệu hôn nhân, số hóa 3,7 triệu dữ liệu hồ sơ người lao động, tích hợp hơn 4,1 triệu sổ sức khỏe điện tử, hơn 125.000 văn bằng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông sẵn sàng tích hợp. Ông Thành đề nghị các sở ngành, địa phương khai thác, tái sử dụng dữ liệu từ nguồn dữ liệu mà Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM kết nối từ các hệ thống của bộ ngành chuyển về thành phố.







