Kinh tế Doanh nghiệp

Một start-up từ chương trình Shark Tank nhận tài trợ vốn hàng triệu USD

Quang Thuần
07/10/2025 17:30 GMT+7

MyStorage, đơn vị tiên phong cung cấp kho tự quản tại Việt Nam đã nhận đầu tư hàng triệu USD từ quỹ quốc tế sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam.

- Ảnh 1.

MyStorage là dự án start-up từng tham gia gọi vốn tại chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2021

ẢNH: NVCC

Khoản đầu tư chiến lược vào MyStorage này không được công bố cụ thể nhưng lên đến hàng triệu USD từ quỹ đầu tư Emerging Markets Investment Advisers (EMIA) có trụ sở tại Singapore. Đây là quỹ đầu tư cổ phiếu tư nhân được hậu thuẫn bởi các định chế tài chính phát triển hàng đầu thế giới.

Thành lập năm 2019, MyStorage đã nhanh chóng thiết lập tiêu chuẩn cho ngành, phát triển và vận hành bốn cơ sở vật chất hiện đại tại TP.HCM và Đồng Nai, thu hút sự chú ý mạnh mẽ khi xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2021. Công ty cung cấp hơn 4.600 m3 dung lượng lưu trữ an toàn cùng gần 300 khoang kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, giúp bảo vệ an toàn mọi thứ, từ thiết bị điện tử nhạy cảm đến các bộ sưu tập cá nhân giá trị. Doanh nghiệp này hiện đang phục vụ hàng nghìn khách hàng đa dạng, từ các gia đình đô thị mong muốn tối ưu không gian sống, đến các doanh nghiệp nhỏ linh hoạt và các tập đoàn đa quốc gia có nhu cầu quản lý hàng tồn kho và lưu trữ tài liệu quan trọng.

- Ảnh 2.

Với khoản đầu tư hàng triệu USD từ quỹ EMIA, MyStorage sẽ mở rộng dịch vụ cho thuê kho cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM

ẢNH: NVCC

Thị trường kho tự quản Việt Nam được dự báo tăng gấp đôi từ 110 triệu USD năm 2025 lên 240 triệu USD vào 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 16,2%. Tăng trưởng này phản ánh xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ, mật độ dân số tăng cao tại TP.HCM và Hà Nội, tạo động lực khiến mô hình kho tự quản trở thành một tiện ích cho các gia đình cần tìm giải pháp tối ưu không gian sống.

Với sự hậu thuẫn về tài chính của EMIA, MyStorage sẽ triển khai chiến lược tăng trưởng qua việc mở rộng mạng lưới kho bãi tại TP.HCM, cùng với các kế hoạch phát triển ra toàn quốc. Ông Aric Austin, nhà sáng lập kiêm CEO của MyStorage, chia sẻ: "Khoản đầu tư mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng, nhiều địa điểm hơn, sức chứa lớn hơn và nhiều tiện ích hơn. Ngoài việc rót vốn, EMIA còn mang đến sự am hiểu sâu rộng về thị trường khu vực cùng cam kết mạnh mẽ đối với các tiêu chuẩn ESG, phù hợp với những sáng kiến đang được chúng tôi triển khai như tái sử dụng container và thí điểm các chương trình tái chế. Cùng nhau, chúng tôi không chỉ xây dựng MyStorage thành một doanh nghiệp lớn mạnh hơn, mà còn kiến tạo một thương hiệu giải pháp lưu trữ có trách nhiệm và sẵn sàng cho tương lai Việt Nam". 

MyStorage cũng có kế hoạch tăng tốc mở rộng tại TP. HCM, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong bối cảnh thị trường kho tự quản đang tăng trưởng mạnh nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự phát triển bùng nổ của thương mại điện tử, chuẩn hóa và phổ biến rộng rãi hơn hình thức kinh doanh kho tự quản tại Việt Nam. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)

