Một tập đoàn giáo dục ký kết với Nhật Bản chuẩn hóa chất lượng giáo dục

Theo đó, Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - VN thống nhất cùng Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt triển khai 4 trụ cột chiến lược: Chuẩn hóa học đường: Đầu tư cơ sở vật chất và quy trình đào tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản từng bước đưa tinh thần kỷ luật và hiệu suất làm việc của Nhật Bản vào môi trường học tập; Trải nghiệm quốc tế: Tổ chức các chương trình giao lưu hè tại Nhật Bản dành cho học sinh ưu tú, giúp các em tiếp cận trực tiếp nền văn hóa và giáo dục tiên tiến; Môi trường đa văn hóa: Xây dựng trung tâm giao lưu quốc tế, đón tiếp học sinh đa quốc gia để rèn luyện ngoại ngữ và tư duy toàn cầu; Đào tạo nghề và việc làm: Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề, mở rộng lộ trình học tập và cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho học sinh, sinh viên trong tương lai.

Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - VN ký kết hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt ẢNH: B.C

Tại buổi lễ, đại diện phía Nhật Bản cũng thực hiện nghi thức ký kết ủy quyền cho bà Ogasawara Yukino, Chủ tịch Tập đoàn Daiya Group tiếp nhận nguồn vốn đầu tư vào Tập đoàn Giáo dục Nam Việt theo quy định của pháp luật, minh chứng cho sự cam kết đồng hành bền vững của các đối tác Nhật Bản.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu, hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội thiết thực cho 2 bên, cam kết mọi hoạt động hợp tác sẽ tuân thủ pháp luật VN và các quy định quốc tế, bảo đảm minh bạch, hiệu quả và bền vững.