Giáo dục

Một tập đoàn giáo dục ký kết với Nhật Bản chuẩn hóa chất lượng giáo dục

Bích Thanh
08/04/2026 06:05 GMT+7

Ngày 7.4, tại TP.HCM, Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - VN ký kết hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn kết nối sang triển khai thực chất, nhằm chuẩn hóa chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng cơ hội phát triển cho học sinh.

Theo đó, Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - VN thống nhất cùng Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt triển khai 4 trụ cột chiến lược: Chuẩn hóa học đường: Đầu tư cơ sở vật chất và quy trình đào tạo theo tiêu chuẩn Nhật Bản từng bước đưa tinh thần kỷ luật và hiệu suất làm việc của Nhật Bản vào môi trường học tập; Trải nghiệm quốc tế: Tổ chức các chương trình giao lưu hè tại Nhật Bản dành cho học sinh ưu tú, giúp các em tiếp cận trực tiếp nền văn hóa và giáo dục tiên tiến; Môi trường đa văn hóa: Xây dựng trung tâm giao lưu quốc tế, đón tiếp học sinh đa quốc gia để rèn luyện ngoại ngữ và tư duy toàn cầu; Đào tạo nghề và việc làm: Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề, mở rộng lộ trình học tập và cơ hội làm việc tại Nhật Bản cho học sinh, sinh viên trong tương lai.

Một tập đoàn giáo dục ký kết với Nhật Bản chuẩn hóa chất lượng giáo dục - Ảnh 1.

Hiệp hội Hữu nghị Nhật Bản - VN ký kết hợp tác với Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

ẢNH: B.C

Tại buổi lễ, đại diện phía Nhật Bản cũng thực hiện nghi thức ký kết ủy quyền cho bà Ogasawara Yukino, Chủ tịch Tập đoàn Daiya Group tiếp nhận nguồn vốn đầu tư vào Tập đoàn Giáo dục Nam Việt theo quy định của pháp luật, minh chứng cho sự cam kết đồng hành bền vững của các đối tác Nhật Bản.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, nhấn mạnh việc tăng cường giao lưu, hợp tác sẽ mở ra nhiều cơ hội thiết thực cho 2 bên, cam kết mọi hoạt động hợp tác sẽ tuân thủ pháp luật VN và các quy định quốc tế, bảo đảm minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Doanh nghiệp Nhật Bản mong tuyển được nhiều kỹ sư Việt Nam giỏi

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp Nhật Bản, thị trường lao động rất thiếu nhân sự các ngành xây dựng, kỹ thuật, hạ tầng, đặc biệt là cầu đường. Doanh nghiệp Nhật Bản rất mong tuyển được nhiều kỹ sư Việt Nam giỏi.

