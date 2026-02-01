Doanh nghiệp Nhật Bản mong tuyển được nhiều kỹ sư Việt Nam giỏi

Nhật Bản rất cần nhiều kỹ sư Việt Nam giỏi

Talkshow và hội thảo chủ đề "Công nghệ - Kỹ thuật: Kết nối để bứt phá" tại Trường ĐH Thủy lợi là một hoạt động trong Ngày hội việc làm ĐH Thủy lợi lần 1 - JobFair 2026 được tổ chức sáng nay 1.2. Tại đây, nhiều doanh nghiệp đã trả lời trực tiếp câu hỏi của các sinh viên xung quanh vấn đề việc làm.

Sự xuất hiện của các doanh nghiệp nước ngoài tại talkshow cũng được nhiều sinh viên chú ý. Khi một sinh viên hỏi về điều kiện ứng tuyển vào Tập đoàn Takumino Holdings của Nhật Bản, ông Suguru Yuyama, Giám đốc - Trưởng ban Xúc tiến kinh doanh Takumino Holdings Co,Ltd, cho biết Takumino Holdings có tổng cộng 12 công ty, trong đó có một công ty chuyên về các công trình nước.

Ông Suguru Yuyama ẢNH: ĐINH HUY

Takumino Holdings hiện thiếu trầm trọng nhân lực trong các ngành kiến trúc, xây dựng, cầu đường, cần người làm công việc bảo dưỡng đường, bảo dưỡng đập nước... Tập đoàn đang rất tích cực tuyển dụng nhân tài trên khắp thế giới.

"Hiện tại, chúng tôi có 65 người nước ngoài (khoảng 12 quốc tịch) đang làm việc trong tập đoàn, trong đó khoảng một nửa là người Việt Nam. Chúng tôi rất tin tưởng sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên Thủy lợi. Các bạn có năng lực chuyên môn rất cao. Vấn đề còn lại chỉ là ngôn ngữ. Chúng tôi rất mong các bạn khắc phục được vấn đề này và xin chào đón các bạn đến làm việc tại Nhật Bản", ông Suguru Yuyama nói.

Em Nguyễn Quang Vinh, ngành tài nguyên nước, Trường ĐH Thủy lợi là một trong số những sinh viên đặt câu hỏi với doanh nghiệp Nhật Bản ẢNH: QUÝ HIÊN

Sau khi tiếp tục nhận được câu hỏi của một sinh viên về công ty mình, ông Suguru Yuyama nhắc lại các ý trên rồi nhấn mạnh: "Nhật Bản rất thiếu nhân sự về cầu đường. Ở Nhật, chúng tôi có rất nhiều đối tác, đơn vị nào cũng đều cần các kỹ sư giỏi của Việt Nam. Vì vậy, nếu các bạn không hài lòng với Takumino Holdings thì chúng tôi có thể giới thiệu các bạn với các đối tác mà các bạn thấy phù hợp hơn".

Cánh tay nối dài để vươn lên trên bậc thang thu nhập

Theo ông Vũ Duy An, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Đối ngoại và chiến lược Tập đoàn Bảo Sơn, cho biết, một trong những lĩnh vực mà tập đoàn rất quan tâm đầu tư là tư vấn du học và phát triển nguồn nhân lực. Qua hoạt động này, tập đoàn đã giúp được nhiều sinh viên du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Áo...

Với sinh viên Trường ĐH Thủy lợi, các em có thể theo đuổi các chương trình 1+3, 2+2 hoặc 3+1 (số năm học ở Việt Nam và số năm học ở nước ngoài), hoặc du học thạc sĩ tại Hàn Quốc. Muốn đi học ở nước nào thì sinh viên phải học ngôn ngữ ở nước đó. Với du học ở bậc thạc sĩ thì các em cần giỏi tiếng Anh, với yêu cầu điểm chứng chỉ IELTS từ 6.5 đến 7.0.

Ông Vũ Duy An ẢNH: ĐINH HUY

Ông Vũ Duy An nói: "Trước đây, nói đến du học người ta thường nghĩ tới những em có điều kiện kinh tế khá giả. Nhưng bây giờ thì người nghèo cũng có thể đi du học nghề tại Đức, Nhật, Hàn, bởi các em không những không mất học phí mà còn được trợ cấp đủ cho cuộc sống trong thời gian học".

Bà Hoàng Thị Thu Hiếu, Giám đốc chi nhánh, Công ty TNHH Giáo dục IELTS Mentor, cũng chia sẻ, trong thời đại thị trường nhân lực hội nhập toàn cầu, tiếng Anh là cầu nối không thể thiếu. Giới trẻ Việt Nam vốn được đánh giá cao về năng lực trí tuệ, nhưng cái các em cần để phát huy năng lực là khả năng ngoại ngữ. Nếu giỏi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, cơ hội có việc làm thu nhập cao sẽ rộng mở hơn với người trẻ.

Bà Hoàng Thị Thu Hiếu ẢNH: ĐINH HUY

"Chúng tôi đã thành lập hơn 10 năm, hiện nay có hơn 50 cơ sở trên toàn quốc, đã có nhiều thành tựu trong hoạt động tư vấn tuyển dụng và hỗ trợ ngoại ngữ cho các bạn trẻ.

Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng các sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường để phát triển các kỹ năng từ ngoại ngữ đến tư duy ứng dụng vào công việc. Ngoại ngữ sẽ là một cánh tay nối dài giúp cho các em có những cơ hội phát triển tốt hơn", bà Hiếu nói.