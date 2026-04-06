Trao tặng xe đạp, máy tính cho học sinh vùng biên giới Quảng Trị

Sáng 4.4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Tháng 3 biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi" tại xã biên giới Ba Lòng (Quảng Trị).

Ban tổ chức trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: THANH LỘC

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã trao tặng 10 bộ máy tính bàn, 30 xe đạp (tổng giá trị 160 triệu đồng) cho Trường tiểu học và THCS Triệu Nguyên; trao tặng 20 bảng viết chống lóa (trị giá 50 triệu đồng) cho Trường tiểu học và THCS Ba Lòng.

Các phần quà này sẽ hỗ trợ nhà trường, các em học sinh ở vùng biên giới khó khăn có thêm các điều kiện, cơ sở vật chất để học tập.

Ban tổ chức trao tặng 10 bộ máy tính bàn cho Trường tiểu học và THCS Triệu Nguyên ẢNH: THANH LỘC

Đây là hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và phụ nữ lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân; chung tay cùng đồng bào vùng biên giới phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.