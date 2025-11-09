Một thi thể trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Trưa nay 9.11, Công an TP.Đà Nẵng phát thông tin tìm danh tính, thân nhân thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng.

Khoảng 8 giờ 40 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ biển ở khu vực lô số 8, đường Võ Nguyên Giáp (P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã đến hiện trường, khám nghiệm và thu thập thông tin phục vụ điều tra.

Bước đầu xác định thi thể là nam giới khoảng 40 - 60 tuổi, khi phát hiện không mặc áo, mặc quần lửng màu xanh, tay đeo đồng hồ điện tử màu đen; trên người không có giấy tờ tùy thân hay tài sản.

Khi người dân đi dọc bãi biển phát hiện, thi thể nằm gần mép nước, cách khu vực đông người khoảng vài chục mét.

Công an TP.Đà Nẵng đang phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh danh tính, truy tìm tung tích nạn nhân. Người dân nếu có thông tin liên quan, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (điện thoại 0236 3955995) hoặc điều tra viên Hồ Kỳ Lạc (số điện thoại: 086 6426449) để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.