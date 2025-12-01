Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Câu chuyện du lịch

Một thói quen của nhiều du khách nhưng bị cấm ở thánh đường Hồi giáo lớn nhất UAE

Phương Nam
Phương Nam
01/12/2025 09:07 GMT+7

Hành động giơ tay chữ V vốn quen của nhiều người khi chụp hình nhưng là không phù hợp trong không gian tôn giáo thiêng liêng.

Thánh đường Sheikh Zayed tại Abu Dhabi - công trình Hồi giáo lớn nhất Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) không chỉ gây choáng ngợp bởi sự tráng lệ mà còn khiến nhiều du khách bất ngờ bởi những quy định ứng xử rất nghiêm ngặt.

Một thói quen khi chụp ảnh của người Việt nhưng bị cấm ở thánh đường Hồi giáo lớn nhất UAE- Ảnh 1.
Một thói quen khi chụp ảnh của người Việt nhưng bị cấm ở thánh đường Hồi giáo lớn nhất UAE- Ảnh 2.
Một thói quen khi chụp ảnh của người Việt nhưng bị cấm ở thánh đường Hồi giáo lớn nhất UAE- Ảnh 3.

Công trình gây choáng ngợp bởi sự tráng lệ, được coi là thánh đường lớn nhất thế giới với sức chứa hơn 40.000 người hành hương cùng lúc

ẢNH: LÊ NAM

Theo hướng dẫn viên bản địa, hành động giơ tay chữ V, vốn quen thuộc của nhiều du khách, trong đó có du khách Việt khi chụp hình được xem là không phù hợp trong không gian tôn giáo thiêng liêng. "Tại đây, mọi cử chỉ tạo dáng vui nhộn, mang tính biểu diễn đều không được cho phép. Du khách có thể chụp ảnh, nhưng cần đứng ngay ngắn, giữ thái độ nghiêm túc", hướng dẫn viên giải thích. Thực tế, nhiều du khách vừa giơ tay chữ V tạo dáng chụp ảnh đã lập tức được đội ngũ an ninh nhắc nhở.

Điều cấm kỵ thứ hai liên quan đến trang phục của phụ nữ. Khi vào thánh đường, phụ nữ bắt buộc phải che kín tóc, vai, tay và đùi. Ai lỡ quên khăn che đầu sẽ được mượn áo choàng dài màu trắng ngay tại cổng. Việc che tóc không chỉ là quy định về trang phục mà còn thể hiện sự tôn kính đối với đạo Hồi.

Sheikh Zayed Grand Mosque hiện được xếp trong nhóm những thánh đường lớn nhất thế giới, có sức chứa hơn 40.000 người hành hương cùng lúc. Toàn bộ công trình rộng khoảng 30.000 m², gồm 82 mái vòm lớn nhỏ được ốp đá cẩm thạch trắng nhập khẩu từ Ý, Hy Lạp và Trung Quốc. Đặc biệt gây ấn tượng là tấm thảm dệt tay lớn nhất thế giới bên trong đại sảnh cầu nguyện có diện tích hơn 5.600 m², do 1.200 nghệ nhân Iran thực hiện trong hơn 2 năm. 

Ngay phía trên là chùm đèn pha lê khổng lồ, cao 15 m, nặng hơn 12 tấn, mạ vàng 24K, được gắn hàng triệu viên pha lê Swarovski, mô phỏng hình cây chà là úp ngược, là biểu tượng của vùng sa mạc.

Dù ban ngày hay chiều tối, nơi đây luôn tấp nập du khách quốc tế như châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc và ngày càng có nhiều đoàn Việt Nam. Các tuyến lối đi, khu sảnh, hồ phản chiếu xung quanh mái vòm luôn đông người xếp hàng chụp ảnh.

Một thói quen khi chụp ảnh của người Việt nhưng bị cấm ở thánh đường Hồi giáo lớn nhất UAE- Ảnh 9.

Thánh đường chưa bao giờ vắng khách

ẢNH: LÊ NAM

Một thói quen khi chụp ảnh của người Việt nhưng bị cấm ở thánh đường Hồi giáo lớn nhất UAE- Ảnh 10.
Một thói quen khi chụp ảnh của người Việt nhưng bị cấm ở thánh đường Hồi giáo lớn nhất UAE- Ảnh 11.

Cửa hàng bán trang phục truyền thống của UAE tấp nập khách du lịch

ẢNH: LÊ NAM

Những hành động bị cấm

  1. Không vẫy cờ, treo cờ hoặc mang biểu ngữ.
  2. Không ôm ấp, thể hiện tình cảm công khai.
  3. Không đeo mặt nạ, hóa trang hoặc mang đồ chơi. Các phụ kiện gây chú ý như mặt nạ, trang phục cosplay, gấu bông to… đều không được phép mang vào.
  4. Không nằm, ngồi bừa bãi trên sàn thánh đường.
  5. Không tạo dáng phản cảm trong khi chụp ảnh. Bao gồm giơ tay chữ V, tạo dáng kiểu biểu diễn, bày các ký hiệu tay, hành động mang tính vui nhộn hoặc khiêu khích.
  6. Không quay phim, phỏng vấn tùy tiện.
  7. Không nói lớn tiếng, cười đùa ồn ào.
  8. Không ăn uống trong khuôn viên tham quan, kể cả nhai kẹo cao su.
  9. Không mang theo thú cưng, ngoại trừ chó dẫn đường theo quy định đặc biệt.
  10. Không để lộ trang phục hở hang. Cả nam và nữ đều phải mặc kín đáo: không áo sát nách, không quần short trên gối, không váy ngắn, không áo hở vai.
  11. Phụ nữ bắt buộc trùm khăn che tóc.


uae Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Hồi giáo thánh đường hồi giáo khách Việt Thánh đường Sheikh Zayed Abu Dhabi
