Một tuần làm 'Chiến sĩ Công an nhí', trẻ em học được gì?

Hóa thân thành chiến sĩ công an thực thụ

Chương trình trải nghiệm "Chiến sĩ Công an nhí" được tổ chức tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (36 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, TP.HCM), dành cho các em thiếu nhi từ 9 - 15 tuổi.

Tham gia chương trình, các em sẽ được trải nghiệm môi trường sinh hoạt, học tập và rèn luyện tập trung, kỷ luật theo đúng điều lệnh công an nhân dân (CAND).

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động trang bị kỹ năng sống thiết thực cho thiếu nhi. Các em sẽ được hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kỹ năng tự vệ; kỹ năng phòng chống đuối nước; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng và cách bảo vệ bản thân trước những tình huống tiềm ẩn rủi ro trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, chương trình còn chú trọng giáo dục tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể và tính tự lập thông qua các hoạt động sinh hoạt chung, làm việc nhóm, thực hiện nhiệm vụ theo phân đội. Đây là cơ hội để các em học cách tự chăm sóc bản thân, sắp xếp thời gian hợp lý, hỗ trợ bạn bè và thích nghi với môi trường mới.

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức và kỹ năng, "Chiến sĩ Công an nhí" còn hướng đến mục tiêu bồi dưỡng ý thức chấp hành pháp luật, lòng yêu nước và niềm tự hào đối với lực lượng CAND. Thông qua những trải nghiệm thực tế, các em có thêm hiểu biết về công việc của người chiến sĩ công an, từ đó hình thành những giá trị sống tích cực ngay từ khi còn nhỏ.

"Với sự kết hợp giữa giáo dục kỹ năng, trải nghiệm thực tế và các hoạt động tập thể, chương trình "Chiến sĩ Công an nhí" không chỉ mang đến một mùa hè bổ ích mà còn góp phần giúp các em trưởng thành hơn, tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân trong cuộc sống hiện đại", đại diện Trường ĐH Cảnh sát nhân dân bày tỏ.

Chương trình gồm 3 khóa học, phân cấp theo 2 trình độ

Chương trình trải nghiệm "Chiến sĩ Công an nhí" được tổ chức theo 3 mốc thời gian để phụ huynh lựa chọn đăng ký: Khóa 1 diễn ra từ ngày 7.6 - 13.6, khóa 2 diễn ra từ ngày 22.6 - 28.6; khóa 3 diễn ra từ 5.7 - 11.7. Học phí mỗi khóa học là 6.500.000 đồng, bao gồm cả chi phí quân tư trang, lưu trú, ăn uống trong suốt thời gian học tập tại trường.

Mỗi em sẽ được cấp phát quân trang (2 bộ đồng phục cảnh sát, 2 áo thun, 1 mũ), có phòng lưu trú đầy đủ thiết bị và vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Trailer chương trình trải nghiệm 'Chiến sĩ Công an nhí'

Nội dung các lớp học trong chương trình sẽ phân cấp theo 2 trình độ: Cơ bản - nâng cao.

Theo đó, với cấp cơ bản, trong 7 ngày, các em sẽ được tham gia các lớp học giáo dục nhân cách, rèn luyện kỷ luật và trang bị các kỹ năng sống thiết yếu. Các nội dung trọng tâm của lớp học này bao gồm: Giáo dục truyền thống và rèn luyện tác phong; Kỹ năng phòng vệ và an toàn trong đời sống; Phát triển bản thân và tư duy thời đại số; Bồi dưỡng tâm hồn, rèn luyện thể chất và hoạt động cộng đồng.

Sau khi hoàn tất lớp cơ bản, các em có thể đăng ký tham gia lớp nâng cao kéo dài 6 ngày. Tại đây, các em thiếu nhi sẽ được tập trung rèn luyện sức bền vật lý, nâng cao bản lĩnh tâm lý và trang bị "lá chắn" bảo vệ trước những cạm bẫy tinh vi của xã hội hiện đại. Cụ thể, các em sẽ được trang bị kỹ năng tự vệ và phòng, chống tệ nạn xã hội; rèn luyện "bản lĩnh số" trên không gian mạng và tiện ích công nghệ; trang bị kỹ năng sinh tồn và ứng phó tình huống khẩn cấp. Đặc biệt, các em sẽ được hướng dẫn thực hành các bài tập rèn luyện thể lực cường độ cao cũng như tham quan, xem diễn tập huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an.

Lịch trình sinh hoạt mỗi ngày như sau:

Thời gian Nội dung thực hiện 6 giờ - 6 giờ 30 Báo thức, tập thể dục buổi sáng 6 giờ 30 - 7 giờ Vệ sinh cá nhân, sắp xếp theo điều lệnh nội vụ 7 giờ - 7 giờ 45 Ăn sáng 8 giờ - 11 giờ Hoạt động chuyên đề sáng (có giải lao 15 phút giữa giờ) 11 giờ - 12 giờ Ăn trưa 12 giờ - 13 giờ 45 Nghỉ trưa 14 giờ - 16 giờ 30. Hoạt động chuyên đề chiều 16 giờ 30 - 18 giờ Hoạt động thể dục thể thao tự do, vệ sinh cá nhân 18 giờ - 19 giờ Ăn tối 19 giờ 30 - 21 giờ Sinh hoạt tiểu đội/trung đội 21 giờ 30 Điểm danh, nghỉ ngơi