Một Việt Nam không để ai bị bỏ lại phía sau

Từ giấc mơ "có cơm ăn áo mặc" đến "xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Ngày 28.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài kêu gọi Sẻ cơm nhường áo đăng trên báo Cứu quốc với nội dung: "Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy, thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói. Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái hưởng ứng lời đề nghị nói trên. Tôi xin thay mặt dân nghèo mà cảm ơn các đồng bào".

100 ngôi nhà mới (trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát) cho các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị do Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với địa phương và nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao ngày 27.8 ẢNH: TTXVN

Đầu năm 1946, sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và trở thành Chủ tịch chính thức đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong bài trả lời phỏng vấn báo nước ngoài, Người đã có câu nói bất hủ: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành".

Chưa tới 1 năm sau ngày độc lập, chúng ta đã đẩy lùi được giặc đói, giặc dốt. Và trong suốt chiều dài lịch sử phát triển đất nước, chăm lo đời sống người dân luôn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Từ có cơm ăn, áo mặc tới mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", Chính phủ đã phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Và rồi, 1 tuần trước đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ngày 26.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tổng kết: Chương trình đã về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đề ra; huy động được 24.700 tỉ đồng; hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia. Kết quả, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, "3 cứng" (mái cứng, tường cứng, nền cứng).

Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn lúc sinh thời, rằng "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Trong suốt lịch sử cách mạng hơn 95 năm qua, Đảng ta luôn hướng tới mục tiêu lớn nhất là mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Sự thành công của chương trình cho thấy ý Đảng đã gặp lòng dân.

Là người theo dõi xuyên suốt chiều dài phát triển của đất nước, TS Tô Văn Trường nhấn mạnh: "80 năm qua, lời căn dặn ấy vẫn là kim chỉ nam cho mọi chính sách của Nhà nước. Trong thực tế, từ xóa đói giảm nghèo đến an sinh toàn diện là một hành trình bền bỉ. Trải qua nhiều thập niên chìm trong chiến tranh rồi đến nỗ lực tái thiết, mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Công cuộc Đổi mới năm 1986 đã mở ra một thời kỳ phát triển mới, trong đó nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giúp hàng chục triệu người thoát nghèo và nâng cao mức sống toàn dân. Không chỉ dừng lại ở việc xóa đói giảm nghèo, Nhà nước đã và đang mở rộng mạng lưới an sinh xã hội toàn diện hơn. Điển hình là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc hoàn thành với thời gian thần tốc. Kết quả đã có hơn 334.000 căn nhà tạm được thay thế bằng nhà ở kiên cố, mang lại cuộc sống nhân văn hơn cho hàng triệu người. Đây không chỉ là chính sách xã hội, mà còn là biểu tượng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ hành động vì dân".

Từ năm học 2025 - 2026, miễn học phí cho học sinh từ mầm non lên hết bậc phổ thông ẢNH: VGP

Các báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng nhiều lần khẳng định Việt Nam là "một trong những câu chuyện thành công nhất về giảm nghèo toàn cầu" và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là nền tảng bước đầu để người dân "an cư". Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ để các hộ này có thể "lạc nghiệp", phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 5 của Ban Bí thư. Trong đó, phải đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở... cho người dân.

Không chờ giàu có mới thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội

Suốt từ chiều ngày 28.8 cho tới lúc này, người dân cả nước hân hoan, rộn ràng với món quà đầy ý nghĩa của Nhà nước nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Với rất nhiều người, 100.000 đồng được ví tiền lì xì ăn Tết Độc lập. Món quà không khiến ai giàu có hơn nhưng lan tỏa thông điệp gắn kết, bình đẳng và hiện đại trong cách thức trao-nhận. Quan trọng hơn, món quà thể hiện sự quan tâm sâu sát của Đảng, Nhà nước và Chính phủ tới đời sống tinh thần, vật chất của người dân trên mỗi chặng đường phát triển của đất nước.

Trước đó, đầu tháng 7, luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế cho phép chuyển thẳng người mắc các bệnh trong danh sách 62 bệnh mạn tính, hiểm nghèo, cần dùng kỹ thuật cao đến bệnh viện cấp chuyên sâu, không cần giấy chuyển viện mà vẫn hưởng 100% bảo hiểm y tế. Đây là chính sách giúp nhiều người nghèo, khó khăn, không may mắc bệnh hiểm nghèo, vẫn được chữa trị kịp thời và không bị áp lực về tài chính. Song song đó, Bộ Chính trị cũng xây dựng dự thảo Nghị quyết về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Dự kiến sẽ tiến tới miễn viện phí cho toàn dân vào giai đoạn 2030 - 2035.

Bên cạnh đó, trong năm học này (2025 - 2026), lần đầu tiên học sinh cả nước từ bậc mẫu giáo đến trung học được miễn học phí hoàn toàn tại trường công lập còn học sinh trường tư thục cũng được hỗ trợ mức tương đương. Chính phủ ước tính tổng kinh phí để thực hiện chính sách này là khoảng 30.600 tỉ đồng. Cũng từ đầu tháng 7, Ngân hàng Nhà nước công bố mức lãi suất ưu đãi dành cho người trẻ dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội và khách hàng đầu tư, mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân...

PGS-TS Cao Hào Thi, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, đánh giá miễn học phí là quyết sách nhân văn, đảm bảo cho người dân có cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, công bằng, theo đúng quan điểm "không để ai bị bỏ lại phía sau" xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ - tương lai của đất nước.

"Chính sách miễn học phí rất có ý nghĩa với những học sinh nghèo ở vùng xa, vùng nông thôn có đời sống khó khăn. Bởi gánh nặng học phí có thể khiến các em bỏ học, hoặc giảm nhiệt huyết tới lớp. Đặt để trong bối cảnh đó mới thấy hết tính nhân văn của chính sách và chắc chắn, việc này sẽ tạo thêm động lực để các em học tập, trở thành những công dân tốt cho xã hội", ông nói. Hơn nữa, theo PGS-TS Cao Hào Thi, trước năm 1975 tại miền Nam, học phí trường công được miễn, nhưng trường tư thì không. Còn hiện chúng ta quy định học sinh trường tư thục, dân lập cũng được Nhà nước hỗ trợ cấp bù một phần học phí. "Chính sách bao quát, công bằng và nhân văn là vậy", PGS-TS Cao Hào Thi nhận xét và hào hứng nếu tiến tới miễn giảm viện phí cho toàn dân nữa là điều quá tuyệt vời. Vì khi đó, người nghèo, khó khăn sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và nhờ thế, chất lượng cuộc sống, sức khỏe của toàn dân sẽ được nâng cao.

Ở một góc nhìn rộng hơn, TS Bùi Ngọc Thanh, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, phân tích: Những chính sách của chúng ta hiện nay cho thấy Việt Nam không chờ đến khi kinh tế đạt đến trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính sách kinh tế đều hướng tới mục tiêu phát triển xã hội, nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. "Đây là một yêu cầu có tính nguyên tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững. Cả nhiệm kỳ này, rất nhiều chính sách xã hội có ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng nâng cao mức sống của người dân", TS Thanh nói.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã thành công nhờ lấy phúc lợi xã hội làm trụ cột. Chẳng hạn, các nước Bắc Âu nổi tiếng với mô hình "Nhà nước phúc lợi" - y tế và giáo dục miễn phí; hay chính sách nhà ở xã hội ở Singapore đã giúp hơn 80% dân số có thể sống trong các căn hộ khang trang, giá cả hợp lý. Ở Mỹ, dù vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng các chương trình bảo hiểm y tế liên bang và bảo hiểm y tế công cộng vẫn là trụ cột an sinh. Song, chính những tranh luận về bảo hiểm y tế toàn diện cho thấy nỗ lực mở rộng phúc lợi y tế là một thách thức lớn ngay cả ở các nước phát triển. "Điều này càng cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng khi chủ động mở rộng bảo hiểm y tế từ sớm để đảm bảo công bằng và Việt Nam không đơn độc mà đang đi trong xu thế chung của nhân loại", TS Tô Văn Trường khẳng định.

Nội hàm thoát nghèo đang được triển khai đa chiều liên quan tới nhiều ngành và lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường... khẳng định chúng ta đang đi đúng hướng, bền bỉ với quyết tâm cao. Qua đó, đặt mục tiêu lớn hơn là xóa bỏ hoàn toàn hộ nghèo, tiến đến một đất nước thịnh vượng và giàu có theo đúng nghĩa của nó trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. PGS-TS Đinh Xuân Thảo, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội