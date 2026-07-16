Motorola trở lại đường đua với một 'flagship killer' đích thực

Motorola vừa công bố mẫu điện thoại cao cấp mới nhất của mình, Motorola Edge 70 Max, với những thông số kỹ thuật ấn tượng không thua kém gì các thông tin rò rỉ trước đó. Sản phẩm này đã được bán ra tại Ấn Độ với mức giá 54.999 rupee (khoảng 15 triệu đồng) cho bản RAM 8 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Phiên bản cao cấp hơn với RAM 12 GB và cùng bộ nhớ trong có giá 59.999 rupee (khoảng 16,36 triệu đồng) và sẽ chính thức lên kệ vào ngày 20.7.

Motorola Edge 70 Max được bán với giá từ 15 triệu đồng ẢNH: MOTOROLA

Motorola đã tập trung mạnh mẽ vào hiệu năng của Edge 70 Max khi trang bị cho sản phẩm chip Snapdragon 8 Gen 5 3nm, kết hợp với RAM LPDDR5X và bộ nhớ định dạng UFS 4.1. Theo Motorola, Edge 70 Max có thể đạt hơn 3,2 triệu điểm trong bài kiểm tra AnTuTu, tuy nhiên các bài kiểm tra độc lập sẽ xác nhận khả năng duy trì hiệu suất này.

Để đảm bảo hiệu suất ổn định, Motorola đã trang bị hệ thống làm mát ArcticMesh với buồng hơi 5.500 mm², kim loại lỏng và tổng cộng gần 30.000 mm² vật liệu làm mát, giúp giảm nhiệt độ CPU tối đa xuống tới 7,1°C.

Motorola Edge 70 Max không chỉ nổi bật ở sức mạnh xử lý

Màn hình của Edge 70 Max là loại AMOLED phẳng 6,8 inch với độ phân giải 3.168 x 1.440, tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa lên tới 7.000 nit. Màn hình được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 7i và đạt các chứng nhận IP66, IP68, IP69 cùng tiêu chuẩn MIL-STD-810H, giúp điện thoại chống bụi, nước và chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Các thông số phần cứng chính trên Motorola Edge 70 Max ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Về pin, Motorola trang bị cho Edge 70 Max viên pin silicon-carbon 7.100 mAh trong một thân máy chỉ dày 8,29 mm. Điện thoại hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây từ tính Qi2.2 25W, đồng thời tương thích với các phụ kiện MagSafe giúp người dùng có thêm sự tiện lợi trong quá trình sạc.

Tuy nhiên, hệ thống camera của Edge 70 Max có phần tiết kiệm chi phí hơn. Điện thoại được trang bị camera chính Sony LYTIA 710 50 MP với khả năng chống rung quang học (OIS), camera siêu rộng 8 MP có khả năng chụp ảnh macro, nhưng không có camera tele chuyên dụng. Camera trước sử dụng cảm biến 32 MP.

Về hỗ trợ phần mềm, Motorola cam kết cung cấp 3 bản nâng cấp Android lớn và 5 năm vá lỗi bảo mật, thấp hơn so với 7 năm hỗ trợ mà hãng dành cho dòng sản phẩm Signature cao cấp hơn. Hiện tại, Motorola chỉ mới công bố Edge 70 Max sẽ có mặt tại thị trường Ấn Độ, nhưng có khả năng được mở rộng ra các thị trường khác trong tương lai.