Mức án được hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội tuyên phạt vào chiều nay, 16.11. Mr Pips Phó Đức Nam bị tuyên tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Cùng 2 tội danh, tòa cũng tuyên phạt Mr Hunter Lê Khắc Ngọ lần lượt án chung thân và 11 năm tù, tổng hợp mức án tù chung thân.

Mr Pips Phó Đức Nam được dẫn giải đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Mr Pips và Mr Hunter lãnh án cao nhất

Hội đồng xét xử nhận định Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu, chủ mưu đường dây lừa đảo dưới hình thức chứng khoán quốc tế, ngoại hối. Số tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên tới gần 1.600 tỉ đồng.

Quá trình xét xử trước đó, cả bố mẹ và luật sư đều nhiều lần bày tỏ mong muốn giám định tâm thần cho Mr Pips. Những người này cho biết Mr Pips từng mắc chứng rối loạn lưỡng cực, khi buồn thì không thiết tha gì cuộc sống, "tiền nhiều đến mấy cũng thấy đời vô nghĩa", nhưng khi hưng phấn thì có thể quay TikTok đến 1 - 2 giờ sáng, hoặc vung tiền mua siêu xe, trang sức xa xỉ không kiểm soát…

Song, viện kiểm sát bác bỏ điều này, đồng thời dẫn kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Bạch Mai phản ánh Mr Pips vượt qua cả 6 bài kiểm tra nhận thức, gồm: sự chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng thị giác - vận động, nhận thức xã hội.

Mr Pips và Mr Hunter cùng bị tù chung thân, bồi thường hơn 1.300 tỉ đồng

Bản án sơ thẩm xác định Mr Pips thành lập hàng chục công ty "bình phong", tổ chức thành nhiều bộ phận từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tài vụ, kỹ thuật đến quảng cáo.

Dù không được cấp phép, nhóm của Mr Pips lập các website có tên tiếng Anh giống những sàn chứng khoán quốc tế, dụ khách hàng tham gia đầu tư. Ban đầu, khách được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lợi nhuận và có thể rút tiền, rồi dần dần tăng vốn, đến khi "cháy tài khoản".

Tổng cộng, bị cáo chủ mưu, chịu trách nhiệm đối với hơn 900 vụ lừa đảo. Để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Mr Pips mua hàng loạt bất động sản, vàng chất đầy nhà, ngoại tệ lên tới cả triệu USD…

Mr Pips phải bồi thường hơn 800 tỉ đồng

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa buộc Mr Pips bồi thường hơn 822 tỉ đồng cho các bị hại, Mr Hunter hơn 510 tỉ đồng, các bị cáo khác hơn 290 tỉ đồng.

Hồ sơ vụ án cho thấy, tại thời điểm khám xét, công an thu giữ tại nhà bạn gái Mr Pips gần 100 kg vàng, nhà vợ cũ Mr Hunter 142 kg vàng, nhà bố mẹ Mr Pips 374 miếng vàng kích thước 2,5 x 4,5 cm, với tổng giá trị định giá năm 2024 là hơn 610 tỉ đồng.

Cùng đó là hàng trăm siêu xe, đồng hồ, túi xách của các thương hiệu xa xỉ, 111 bất động sản nằm rải rác khắp các tỉnh, thành trên cả nước bị tạm dừng giao dịch, và hàng trăm tỉ đồng do thu giữ hoặc các bị cáo tự nguyện nộp.

Tòa án đề nghị tiếp tục tạm giữ, kê biên phần lớn các tài sản nêu trên để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Trường hợp đã khắc phục hết mà vẫn còn thừa, các tài sản cần tiếp tục được lưu giữ tại cơ quan thi hành án để bảo đảm việc bồi thường trong giai đoạn 2 của vụ án.

Vẫn theo tòa, vụ án này là điển hình cho tội phạm có tổ chức. Các bị cáo được phân công theo nhiều bộ phận, nhiều nhiệm vụ khác nhau. Hành vi của người này là tiền đề cho hành vi của người khác.

Đặc biệt, tòa đánh giá hành vi của Mr Pips cùng đồng phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho các bị hại. Thiệt hại không chỉ là tiền mà còn về tinh thần, khi đã làm xáo trộn đời sống, phá vỡ hạnh phúc, tương lai của nhiều gia đình.