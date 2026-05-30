MTTQ Việt Nam tri ân đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam dịp Phật đản

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, ngày 30.5, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tham gia đoàn còn có bà Lê Thị Hoa, Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đại diện địa phương.



Ông Nguyễn Văn Thanh đến thăm trưởng lão hòa thượng Viên Minh, Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại chùa Bửu Long (phường Long Bình, TP.HCM), đoàn đến thăm trưởng lão hòa thượng Viên Minh, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo hệ phái Phật giáo Tăng già Nguyên thủy Việt Nam.

Tại đây, ông Nguyễn Văn Thanh đã chuyển lời chúc mừng tốt đẹp nhất của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến trưởng lão hòa thượng Viên Minh.

Đoàn gửi lời chúc mùa Phật đản an lành, mạnh khỏe đến Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, phật tử ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông qua trưởng lão hòa thượng, đoàn gửi lời chúc đến chư tôn đức tăng ni, cư sĩ, phật tử và đồng bào phật tử trong và ngoài nước đón mùa Phật đản an lành, mạnh khỏe, đại đoàn kết và hòa hợp.

Ông Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt thời gian qua. Theo ông, từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, đồng hành hiệu quả trong các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động.

Trưởng lão hòa thượng Viên Minh còn tham gia giảng về Phật giáo tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mỗi khi MTTQ Việt Nam triển khai các hoạt động lớn như vận động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hay công tác phòng chống dịch bệnh, giáo hội đều hưởng ứng nhanh chóng và tích cực.

Thông qua hệ thống tổ chức của giáo hội, các chủ trương, lời kêu gọi nhanh chóng được lan tỏa đến tăng ni, phật tử các cấp, góp phần quan trọng vào thành công của công tác mặt trận, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước.

Đoàn thực hiện nghi thức tắm Phật ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh, đại lễ Phật đản không chỉ là dịp kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ, nhân văn, tinh thần khoan dung và hòa hợp của đạo Phật vào đời sống xã hội cũng như trong công việc hằng ngày.

Ông cũng cho biết tháng 5 vừa qua, với sự tham gia, đóng góp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được tổ chức thành công.

Năm nay cũng là năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập và tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Ông Nguyễn Văn Thanh cho biết bà Bùi Thị Minh Hoài luôn dành tình cảm đặc biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp, hỗ trợ giáo hội trong các hoạt động kỷ niệm quan trọng của năm cũng như trong các công tác Phật sự thời gian tới.

Ông Thanh đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến trưởng lão hòa thượng Viên Minh vì những đóng góp bền bỉ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, MTTQ Việt Nam và đất nước trong nhiều năm qua.

Trưởng lão hòa thượng Viên Minh cho biết chùa Bửu Long mang dáng dấp của tháp Chăm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đáp từ, trưởng lão hòa thượng Viên Minh bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự quan tâm của MTTQ Việt Nam đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân mùa Phật đản.

Trưởng lão hòa thượng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp cùng lời chúc mừng của bà Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác dành cho chư tôn đức tăng ni, phật tử cả nước. Trưởng lão hòa thượng cho biết Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, vận động tăng ni, phật tử sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, trưởng lão hòa thượng Viên Minh cũng gửi lời chúc sức khỏe, an lành đến lãnh đạo MTTQ Việt Nam cùng toàn thể đồng bào, phật tử trong và ngoài nước.

Đoàn đến thăm hòa thượng Thích Giác Toàn tại pháp viện Minh Đăng Quang ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đoàn cũng đến chùa Phổ Minh thăm hòa thượng Thích Thiện Tâm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Viện trưởng viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM).

Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản đến hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo quốc tế Trung ương, người đứng đầu hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tại chùa Phổ Minh (phường Hạnh Thông, TP.HCM).