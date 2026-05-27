Đời sống Cộng đồng

Đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự Vesak Liên Hiệp Quốc 2026 tại Trung Quốc

Vũ Phượng
27/05/2026 13:03 GMT+7

Đoàn đại biểu cấp cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm trưởng đoàn đã đến Trung Quốc tham dự đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026.

Trong khuôn khổ đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 21 năm 2026, đoàn đại biểu cấp cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn đã đến TP.Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), chính thức tham dự các hoạt động của đại lễ từ sáng 26.5.

Đoàn đại biểu cấp cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự đại lễ Vesak 2026

Tháp tùng đoàn có 41 thành viên là chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm nay, đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc mang chủ đề "Trí tuệ Phật giáo thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu và xây dựng một tương lai chung vì nhân loại".

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đăng cai tổ chức sự kiện Phật giáo quốc tế lớn nhất thế giới dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.

Đại lễ diễn ra từ ngày 25 - 28.5, quy tụ hơn 1.000 đại biểu quốc tế đến từ 76 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện là diễn đàn để các nhà lãnh đạo Phật giáo, học giả và đại biểu quốc tế cùng trao đổi những giá trị của Phật giáo trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, hướng tới hòa bình, phát triển bền vững và thịnh vượng chung của nhân loại.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu tại đại lễ Vesak 2026

Tại phiên khai mạc, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Trí tuệ Phật giáo vì phát triển bền vững toàn cầu: Hướng tới tương lai chung cho nhân loại".

Trên nền tảng giáo lý từ bi và trí tuệ của Đức Phật, trưởng lão hòa thượng nhấn mạnh vai trò của Phật giáo trong việc nuôi dưỡng đạo đức, thúc đẩy hòa bình, tăng cường hợp tác quốc tế và chung tay xây dựng một tương lai phát triển bền vững vì lợi ích của toàn nhân loại.

Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tiếp đoàn Việt Nam dự Vesak

Cũng trong chiều 26.5, tại khu danh thắng Linh Sơn (thành phố Vô Tích), trưởng lão hòa thượng Thích Diễn Giác, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thân mật tiếp đoàn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự Vesak 2026.

Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tiếp đoàn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trong không khí thắm tình đạo vị và hữu nghị, trưởng lão hòa thượng Thích Diễn Giác bày tỏ niềm hoan hỷ khi được đón tiếp đoàn đại biểu Phật giáo Việt Nam đến tham dự đại lễ do Trung Quốc đăng cai tổ chức.

Đồng thời, trưởng lão hòa thượng cũng tri ân trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã trực tiếp dẫn đầu đoàn tham dự sự kiện, qua đó thể hiện tình hữu nghị lâu đời giữa Phật giáo và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đáp từ, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và Ủy ban quốc tế tổ chức đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc.

Chư tôn đức đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự Vesak tại Trung Quốc

Trưởng lão hòa thượng tin tưởng đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2026 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo, tăng cường đoàn kết giữa cộng đồng Phật giáo các quốc gia vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo Phật giáo hai nước cũng trao đổi nhiều nội dung về hoạt động Phật sự, công tác đào tạo tăng ni, giáo dục Phật giáo và giao lưu văn hóa. Chư tôn đức hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Phật giáo hai nước.

