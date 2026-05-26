Mua 4 tờ vé số ngẫu nhiên, cặp vợ chồng nghèo ở xóm trọ trúng độc đắc 8 tỉ

Đại lý vé số Phương Nghi ở TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có 4 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 4 tờ có dãy số 957166 thuộc đài Kiên Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



4 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 5 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 4 tờ vé số may mắn là người phụ nữ 40 tuổi. Sáng ngày 24.5, người này ghé đại lý vé số Ngọc Mẫn cũng ở TP.HCM mua 4 tờ có dãy số này, bất ngờ trúng độc đắc khi có kết quả. Họ nhờ chúng tôi đến tận nơi đổi thưởng, khi tôi đến, mọi người ở xóm trọ đang tổ chức ăn uống, tiện thể chúc mừng vợ chồng họ trúng số. Chủ nhân nhận 200 triệu tiền mặt tượng trưng, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Vợ chồng nói sẽ lấy tiền trúng số mua căn nhà và lấy vốn làm ăn", đại lý vé số Phương Nghi chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cũng đổi thưởng 35,2 tỉ đồng xổ số miền Nam cho một khách, gồm 16 tờ vé trúng độc đắc và 64 tờ vé số trúng giải an ủi.

Cụ thể, 16 tờ vé trúng số độc đắc có dãy số may mắn là 796933 thuộc xổ số Bình Dương ngày 22 tháng 5. Đại lý cho biết đã tới tận nhà của khách ở phường Tân Hưng, thuộc khu vực Q.7 cũ để đổi thưởng.