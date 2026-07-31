Mua 9 tờ vé số ế giúp người bán dạo, cặp vợ chồng trúng xổ số miền Nam

Đại lý vé số Thanh ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng 9 tờ vé số trúng an ủi cho khách. Theo đó, 9 tờ có dãy số 538254 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7 trúng 450 triệu đồng (chưa trừ thuế).



9 tờ vé số trúng đài Đà Lạt theo kết quả xổ số miền Nam ngày 26 tháng 7 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là vợ chồng ở xã Đức Lập. Họ thấy người bán dạo còn ế 9 tờ vé số nên mua giúp. 30 phút sau khi có kết quả xổ số ngày 26 tháng 7 liền lấy ra dò thử, không ngờ trúng giải lớn. Vợ chồng đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số bằng tiền mặt", đại lý vé số Thanh chia sẻ.

Trong khi đó, một đại lý vé số ở Vĩnh Long đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 818231 thuộc xổ số Vũng Tàu ngày 28 tháng 7 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM thông báo đã đổi thưởng 27 tờ vé số trúng giải độc đắc và an ủi xổ số miền Nam ngày 28 tháng 7 cho 5 khách.

Cụ thể, trong 27 tờ vé có 2 tờ trúng số độc đắc xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 7 trị giá 4 tỉ đồng với dãy số may mắn 196971, 25 tờ còn lại trúng giải an ủi trị giá hơn 1,2 tỉ đồng với dãy số cuối 96971. Tổng số tiền 27 vé trúng số trên là hơn 5,2 tỉ đồng.