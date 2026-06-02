Mua đất tiền tỉ nhưng phải kéo điện tạm, dùng nước ké

K HU DÂN CƯ NHIỀU THỨ "KHÔNG"

Tại khu dân cư thuộc tổ dân phố 10, P.Đồng Thuận (trước đây là P.Bắc Lý, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ), nhiều căn nhà đã xây dựng nhưng hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện. Đường giao thông nham nhở, nhiều hố ga chưa có nắp đậy, hệ thống điện và cấp thoát nước chưa thể đấu nối khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Hiện trạng các lô đất ngổn ngang ở khu dân cư giữa lòng Đồng Hới ẢNH: THANH LỘC

Gia đình anh Lê Xuân Thắng (chủ thửa đất số 139, tờ bản đồ số 135) bắt đầu xây nhà từ tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, khi liên hệ đấu nối điện, nước phục vụ thi công, gia đình anh được thông báo khu vực chưa đủ điều kiện kết nối hạ tầng do tuyến đường giao thông và hệ thống thoát nước phía cuối khu đất chưa hoàn thiện, chưa đấu nối với tuyến đường hiện trạng. Hạ tầng kỹ thuật trong khu vực cũng chưa được đồng bộ và bàn giao nên các đơn vị điện, nước chưa thể triển khai đấu nối. "Gia đình tôi phải kéo điện nhờ từ khu dân cư khác để phục vụ thi công, còn nước dùng tạm từ giếng khoan. Điều lo nhất hiện nay là nhiều hố ga chưa đậy nắp, rất nguy hiểm vào mùa mưa khi nước ngập sâu", anh Thắng nói. Theo phản ánh của người dân, tuyến đường trong khu vực hiện còn bị sử dụng làm nơi tập kết rác thải tạm thời, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Người dân lỡ mua đất ở khu dân cư này lâm cảnh dở khóc, dở cười ẢNH: THANH LỘC

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với gia đình anh Nguyễn Thanh Quân, chuyển đến sinh sống tại đây từ năm 2025 nhưng đến nay vẫn chưa được đấu nối điện, nước chính thức. Để có điện sinh hoạt, anh Quân phải kéo điện nhờ từ nhà người quen; nước sạch phải xin dùng chung với hộ dân phía sau nhà. Vào giờ cao điểm thường xảy ra tình trạng nước yếu, sinh hoạt gặp nhiều bất tiện. "Gia đình tôi đã bỏ ra số tiền lớn để mua đất và xây dựng nhà ở với mong muốn sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, khu vực này vẫn chưa có hệ thống điện, nước và hạ tầng giao thông đồng bộ như cam kết ban đầu", anh Quân chia sẻ. Theo anh Quân, do hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện nên mỗi khi mưa lớn, nước thoát không kịp gây ngập úng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

H Ạ TẦNG DANG DỞ NHƯNG ĐÃ… ĐẤU GIÁ XONG 66 LÔ

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở tại tổ dân phố 10 (P.Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) được phê duyệt theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 16.1.2019. Dự án do UBND TP.Đồng Hới (cũ) làm chủ đầu tư, Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến là đơn vị thi công. Theo thiết kế, dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục điện, cấp thoát nước và giao thông với tổng giá trị hợp đồng hơn 17,4 tỉ đồng. Dự án khởi công từ tháng 9.2020 và điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2024. Tuy nhiên, đến tháng 3.2024 mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Từ đó đến nay, nhà thầu đã dừng thi công khi nhiều hạng mục vẫn còn dang dở.

Người dân lỡ mua đất ở khu dân cư này giờ phải sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước, hạ tầng dang dở ẢNH: THANH LỘC

Theo BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Đồng Hới, giá trị đã nghiệm thu của dự án hơn 11,8 tỉ đồng, đạt khoảng 68% khối lượng; số tiền tạm ứng chưa thu hồi hơn 2,1 tỉ đồng. Đáng chú ý, dù hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện nhưng đã có 78 lô đất được đưa ra đấu giá, trong đó 66 lô đấu giá thành công. Sau khi trúng đấu giá, các hộ dân đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước cùng các khoản lệ phí liên quan.

Đại diện lãnh đạo BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Đồng Hới (BQL dự án) cho biết, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ sau sáp nhập từ ngày 1.7.2025, đơn vị đã báo cáo những vướng mắc của dự án với UBND tỉnh Quảng Trị, đồng thời đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định do Sở Tài chính chủ trì chưa thống nhất thông qua vì dự án chưa thu hồi hết số tiền tạm ứng cho nhà thầu. Vì thế, đơn vị đã nhiều lần yêu cầu Công ty TNHH xây dựng Việt Tiến hoàn trả số tiền tạm ứng (hơn 2,1 tỉ đồng) nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. "Mới đây, ngày 12.5, BQL dự án tiếp tục ban hành Văn bản số 638/BQL yêu cầu hoàn trả tiền tạm ứng chưa thu hồi của dự án. Trường hợp công ty không thực hiện hoàn trả theo đúng thời hạn, BQL dự án sẽ hoàn tất các thủ tục để khởi kiện ra tòa nhằm xử lý vụ việc theo quy định", đại diện BQL dự án nói. Ông Nguyễn Minh Nghĩa, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng P.Đồng Thuận, cho biết địa phương đang phối hợp với BQL dự án và các sở, ngành liên quan để tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ người dân ổn định cuộc sống.

Các hộ dân xây dựng nhà nhưng điện, nước phải dùng nhờ khu dân cư khác ẢNH: THANH LỘC

Trong khi các thủ tục xử lý với nhà thầu vẫn đang được xem xét, nhiều hộ dân tại tổ dân phố 10 vẫn tiếp tục sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước giữa một khu dân cư mới chưa hoàn thiện hạ tầng.