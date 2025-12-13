'Mưa đỏ' gây xúc động khi trình chiếu tại Pháp

Lễ bế mạc Tuần lễ điện ảnh Việt Nam – Hành trình ánh sáng đã diễn ra trong không khí trang trọng tại rạp Pathé Palace. Sự kiện khép lại hành trình một tuần đầy sôi động, quy tụ đông đảo nghệ sĩ như đạo diễn Đặng Thái Huyền, dàn diễn viên phim Mưa đỏ: diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, diễn viên Lê Hạ Anh… Tuần lễ do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và AVSE Global đồng tổ, chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Trong khuôn khổ sự kiện, buổi công chiếu phim Mưa đỏ được tổ chức, khép lại tuần lễ bằng một dấu ấn đặc biệt. Trước đó, phim do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn từng đạt nhiều thành tích ấn tượng khi trở thành tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất ở phòng vé (hơn 700 tỉ đồng) và được lựa chọn tranh giải Oscar.

Đoàn làm phim Mưa đỏ tại buổi bế mạc Tuần lễ điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng Ảnh: BTC

Dấu ấn của phim Mưa đỏ

Sự đón nhận nồng nhiệt và những cuộc đối thoại sôi nổi sau buổi chiếu Mưa đỏ cho thấy điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể kể những câu chuyện của chính mình nhưng chạm được trái tim khán giả quốc tế.

Chia sẻ tại buổi công chiếu, đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động cho biết : “Những gì được thể hiện trong phim về 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị chỉ là một phần rất nhỏ so với thực tế khốc liệt của chiến tranh. Chúng tôi tự hào vì đã hoàn thành Mưa đỏ và đưa bộ phim đi một chặng đường rất xa. Nhưng trên hết, chúng tôi xin được tri ân khán giả, cảm ơn những tràng pháo tay, những giọt nước mắt, sự đồng cảm và động viên của mọi người, từ Việt Nam đến Paris hôm nay”.

Trong khi đó, một nhà xã hội học và đạo diễn chia sẻ sau khi xem Mưa đỏ: “Điều gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi trước hết là giá trị nghệ thuật của bộ phim. Nhưng vượt lên trên tất cả, chính là thông điệp về hòa bình ở phần kết – hòa bình được hình thành sau tất cả những đau thương. Thông điệp bộ phim truyền tải thực sự rất mạnh mẽ”.

Lê Hạ Anh diện áo dài hội ngộ dàn diễn viên và đạo diễn Mưa đỏ tại sự kiện ở Pháp Ảnh: BTC

Từ góc nhìn học thuật, một giáo sư tại Paris nhận xét: “Bộ phim khép lại bằng một cảnh cuối giàu tính biểu tượng. Hình ảnh kết thúc này giúp người xem có được một khoảng lùi cần thiết để suy ngẫm về câu chuyện đầy day dứt và cảm xúc gắn kết những người đàn ông với người phụ nữ ấy, đồng thời cũng gắn kết một nhóm người với nhau”.

Tuần lễ điện ảnh Việt Nam – Hành trình ánh sáng thu hút hơn 6.000 lượt khán giả đến từ Pháp và gần 20 quốc gia, giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam từ kinh điển đến đương đại, từ phim thương mại tới phim nghệ thuật và tài liệu. Trong đó có rất nhiều phim từng đoạt giải tại nhiều liên hoan quốc tế.

Sự kiện không chỉ tôn vinh nghệ thuật mà còn mở ra định hướng dài hạn trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thông qua sức lan tỏa của điện ảnh. Bên cạnh đó, sự kiện còn tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất và đào tạo mang tính quốc tế và đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu, khẳng định vị thế mới của điện ảnh Việt trong dòng chảy điện ảnh thế giới.