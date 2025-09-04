Mua giúp người bán dạo, vài ngày sau bất ngờ trúng 28 tỉ xổ số miền Nam

Phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 14 tờ có dãy số 954351 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Những tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8 ẢNH: NVCC

"Người này mua giúp người bán dạo 28 tờ với 2 dãy số khác nhau, trong đó có 14 tờ trúng độc đắc. Ông ấy mua từ ngày 31.8 nhưng không để ý đến ngày 3.9 mới dò kết quả và đổi thưởng. Người trúng cũng khá giả, nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, cho anh em mỗi người 1 tỉ, tổng 5 tỉ. Số tiền còn lại vị khách gửi ngân hàng, niềm vui đến một cách bất ngờ. Tôi kiểm tra kỹ thông tin và tiến hành đổi thưởng cho khách, không quên chúc mừng họ", phía đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Hình ảnh 14 tờ vé số trúng độc đắc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều trầm trồ số tiền chủ nhân nhận được sau khi trúng số, không quên hy vọng bản thân cũng gặp may mắn.

Gần đây, phía đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 8 tờ trúng số. Theo đó, 8 tờ có 5 số cuối là 33349 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9 trúng giải nhất trị giá 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 598984.