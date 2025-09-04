Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mua giúp người bán dạo, vài ngày sau bất ngờ trúng 28 tỉ xổ số miền Nam

Dương Lan - Hà Vy
04/09/2025 14:19 GMT+7

Một người đàn ông mua ủng hộ người bán dạo đang ế, vài ngày sau bất ngờ trúng 28 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8. Ông chia 5 tỉ cho anh em và gửi ngân hàng số còn lại.

Phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 14 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 14 tờ có dãy số 954351 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Khách trúng 28 tỉ xổ số miền Nam, gửi ngân hàng và cho anh em 5 tỉ - Ảnh 1.

Những tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8

ẢNH: NVCC

"Người này mua giúp người bán dạo 28 tờ với 2 dãy số khác nhau, trong đó có 14 tờ trúng độc đắc. Ông ấy mua từ ngày 31.8 nhưng không để ý đến ngày 3.9 mới dò kết quả và đổi thưởng. Người trúng cũng khá giả, nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt, cho anh em mỗi người 1 tỉ, tổng 5 tỉ. Số tiền còn lại vị khách gửi ngân hàng, niềm vui đến một cách bất ngờ. Tôi kiểm tra kỹ thông tin và tiến hành đổi thưởng cho khách, không quên chúc mừng họ", phía đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Hình ảnh 14 tờ vé số trúng độc đắc được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai nấy đều trầm trồ số tiền chủ nhân nhận được sau khi trúng số, không quên hy vọng bản thân cũng gặp may mắn.

Gần đây, phía đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh xác nhận vừa đổi thưởng cho khách có 8 tờ trúng số. Theo đó, 8 tờ có 5 số cuối là 33349 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9 trúng giải nhất trị giá 240 triệu đồng (chưa trừ thuế). Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 598984.

Tin liên quan

Quà Quốc khánh mang lại may mắn: Trúng 8 tờ xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9

Quà Quốc khánh mang lại may mắn: Trúng 8 tờ xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 9 ghi nhận trường hợp thú vị: một người dùng 100.000 đồng quà Quốc khánh mua vé số và bất ngờ trúng giải nhất đài Vũng Tàu.

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 31 tháng 8 xổ số đà lạt ngày 31 tháng 8 xổ số miền Nam ngày 31.8 xổ số tiền giang ngày 31 tháng 8 xổ số Kiên Giang ngày 31 tháng 8
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận