Mua hàng qua app hết rẻ

Ổ bánh mì 20.000 đồng, mua qua app lên đến 50.000 đồng

Không kịp giờ đi ăn trưa trong khi xung quanh không có tiệm nào bán đồ ăn nhanh, anh Nguyễn Mạnh Hùng (ngụ P.An Khánh, TP.HCM) đặt mua một ổ bánh mì qua ứng dụng G. Chọn một tiệm bánh mì có khoảng cách gần nhất, anh Hùng giật mình nhận thấy giá bán tăng gần gấp đôi, từ 35.000 đồng lên 66.000 đồng. Không còn lựa chọn nào khác, anh Hùng đành bấm bụng tiêu tốn số tiền khá cao cho bữa ăn trưa mà trong bụng ấm ức. Tương tự, trò chuyện với PV Thanh Niên, anh Trần Hoàng Tâm (P.Khánh Hội, TP.HCM) chia sẻ: "Ngày thường tôi mua ổ bánh mì tại quán chỉ có 20.000 đồng, nhưng nếu đặt qua ứng dụng giao hàng thì lên đến 50.000 đồng/ổ. Như vậy rõ ràng mua qua ứng dụng mắc hơn nhiều lần đối với một sản phẩm phổ biến".

Giá một ổ bánh mì tăng lên gần gấp đôi khi mua qua ứng dụng Ảnh: Quang Thuần

Giá sản phẩm bán qua ứng dụng tăng cao nhưng liệu người bán có được hưởng lợi? Anh Nguyễn Long, chủ một quán phở lâu năm ở khu vực P.An Đông (TP.HCM), nói thẳng: "Tôi bán một tô phở sau khi trừ hết chi phí chỉ lời khoảng 10 - 15%. Ngay cả lúc giá nguyên liệu đầu vào tăng lên thì tôi cũng không dám tăng giá bán vì sợ khách hàng quay sang mua của những hàng quán xung quanh. Còn nếu bán qua ứng dụng giao hàng thì phí hoa hồng là 30%. Nếu bán với giá này thì chắc chắn không có lãi, thậm chí là lỗ vì còn phải tốn thêm túi và hộp. Do đó tôi chỉ cầm cự được một thời gian đầu, sau đó phải cắt dịch vụ vì không trụ nổi".

Một chủ quán cơm có tiếng trên đường Sương Nguyệt Ánh (P.Bến Thành, TP.HCM) cũng cho biết: "Bán hàng qua ứng dụng cũng rất cần thiết vì có thêm lượng khách ở xa, nhưng trừ chiết khấu thì quán không có lời nên buộc chúng tôi phải có thêm giải pháp là khẩu phần ăn sẽ nhỏ lại, tiết giảm chi phí. Vì thế khách đặt hàng qua ứng dụng trên điện thoại sẽ nhận được phần ăn khác biệt một chút so với khi ăn trực tiếp tại quán".

Chị Nguyễn Minh Tâm, chủ quán bún đậu tại P.Chánh Hưng (TP.HCM) cũng cho biết không thể bán hàng qua ứng dụng được vì chi phí quá cao, một phần ăn không lãi được bao nhiêu, người mua lại không thể bỏ thêm phí giao hàng trong thời buổi kinh tế khó khăn; vì vậy chị đành tiếp tục bán hàng tại chỗ dù rất muốn tìm kiếm thêm khách hàng từ xa.

Thuế phí trên sàn ngốn hết lợi nhuận

Trên các sàn thương mại điện tử, các chủ shop lại đang "lên ruột" khi Shopee, TikTok Shop chuẩn bị điều chỉnh thuế phí. Chị Lê Thu Hiền, chủ một cửa hàng bán đồ gia dụng tại TP.HCM, cho hay Shopee chuẩn bị tăng phí từ ngày 29.12 sắp tới, với mức tăng từ 2 - 5% tùy mặt hàng. "Người bán buộc phải chia sẻ phí với sàn, trước đây là 2/8 nhưng bây giờ là 3/7. Tổng các loại thuế phí bán qua sàn đã xấp xỉ 30%, người bán làm gì có lãi nữa? Phí cao buộc người bán phải tăng giá, mà tăng giá thì có khác gì bán ngoài cửa hàng, nên người mua càng lúc càng giảm", chị Hiền cho biết.

Hoạt động kinh doanh trên mạng sẽ bị siết chặt về chất lượng, thuế, doanh thu Ảnh: Chụp màn hình

Chị Mai Hà, ngụ xã Phước Kiển (TP.HCM), thường xuyên mua hàng qua mạng, nhận định giá hàng hóa bán qua ứng dụng hay sàn thương mại đến nay đã không còn rẻ nữa. "Càng lúc thì tôi càng nhận thấy mua hàng qua mạng cũng bằng giá với mua bên ngoài. Nếu mua một cái váy khoảng 300.000 đồng ở shop trên đường, thì tôi được thỏa sức chọn, thử vừa với vóc dáng của mình. Còn mua trên mạng mặc dù thấy giá bán rẻ hơn vài chục ngàn đồng nhưng chất lượng vải không được như ý, nhận hàng cũng chưa chắc mặc vừa mà phải tốn thêm phí vận chuyển và thời gian chờ đợi".

Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Công Hoan, Giám đốc vận hành Công ty SwiftHub - đơn vị chuyên hoàn tất các đơn hàng online, nhận định từ giữa năm nay khi Chính phủ bắt đầu siết chặt các quy định về kiểm soát chất lượng hàng hóa, hàng gian hàng giả thì lượng người bán nhỏ lẻ cũng giảm dần. "Các sàn hiện nay đang tăng thêm thuế phí để bù đắp doanh số, đồng thời định hướng hỗ trợ những shopmall, cơ sở sản xuất lớn có nhà xưởng và nguồn hàng ổn định. Như vậy xu hướng trong thời gian tới thì các xưởng sản xuất tham gia luôn cả khâu bán hàng, bỏ qua khâu trung gian mới có thể tồn tại được. Còn những cửa hàng phân phối mua đi bán lại khó có thể cầm cự được lâu hơn khi các chính sách thuế, hóa đơn của hộ kinh doanh được siết chặt, và chi phí bán hàng trên sàn tăng cao hơn", ông Trần Công Hoan cho hay.

Thực tế, trên các sàn thương mại điện tử, việc quản lý chất lượng cũng đang được cơ quan chức năng "soi chiếu" nhiều hơn. Dù vậy một lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết vi phạm trong môi trường thương mại điện tử trong năm qua tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý, kiểm soát thị trường. Bên cạnh đó, hoạt động livestream bán hàng trên mạng xã hội bị lợi dụng để tiêu thụ thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, với thủ đoạn quảng cáo thổi phồng, gắn mác "hàng xách tay", "đặc sản vùng miền", "nhà làm", "sạch 100%" hoặc sử dụng KOL/KOC để tạo lòng tin. Một số gian hàng còn đăng tải thông tin sai sự thật, sử dụng giấy tờ, bản công bố chất lượng đã hết hạn, bị chỉnh sửa hoặc của thương nhân khác nhằm lừa dối người tiêu dùng. Trước thực trạng này, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra kho hàng, cơ sở chế biến, điểm tập kết; giám sát hoạt động quảng cáo, rao bán trực tuyến; phối hợp với các cơ quan chức năng truy xuất, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh Cục xác định năm 2026 là năm tiếp tục tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, Cục sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.