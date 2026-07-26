Mùa hè đi 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam

Những ngày qua, người yêu thiên văn và du khách từ khắp nơi trên cả nước đổ về Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo tại số 10 Đại lộ Khoa học, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), trong sự kiện Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 diễn ra trong 3 ngày 2 đêm, từ 24.7 đến hôm nay 26.7.
Ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam, người tham dự cho biết sự kiện đã mang tới trải nghiệm "hái sao trời", "phiêu lưu cùng vũ trụ trăng sao", để lại những kỷ niệm khó quên dịp hè 2026.
Những khoảnh khắc đẹp của vũ trụ được người yêu thiên văn quan sát và chụp lại tại Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026
ẢNH: SAIGON ASTROKIDS/NGUYỄN BÁ TUYÊN
Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 gây ấn tượng mạnh mẽ với các bài giảng đại chúng, lớp học thiên văn đặc biệt từ các chuyên gia nổi tiếng
ẢNH: BTC
Từ nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa... nhiều em nhỏ được trải nghiệm các hoạt động thú vị của Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026, khám phá, học hỏi thêm nhiều kiến thức khoa học
ẢNH: TẤN LỰC
Khám phá sự kỳ diệu của khoa học bên trong Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo với các hoạt động tham quan, trải nghiệm Tesla Show, trải nghiệm phòng chiếu hình vũ trụ...
ẢNH: BTC
Hoạt động quan sát mặt trời được nhiều người yêu thích
ẢNH: HAAC
Các STEM và những màn trình diễn tên lửa mang tới trải nghiệm ấn tượng cho người tham gia
ẢNH: BTC
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