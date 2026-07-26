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Đời sống Cộng đồng

Mùa hè đi 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam

Cao An Biên
Cao An Biên
Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 khép lại hôm nay 26.7, mang tới trải nghiệm 'hái sao trời' 3 ngày 2 đêm khó quên tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam.

Những ngày qua, người yêu thiên văn và du khách từ khắp nơi trên cả nước đổ về Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo tại số 10 Đại lộ Khoa học, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), trong sự kiện Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 diễn ra trong 3 ngày 2 đêm, từ 24.7 đến hôm nay 26.7.

Ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam, người tham dự cho biết sự kiện đã mang tới trải nghiệm "hái sao trời", "phiêu lưu cùng vũ trụ trăng sao", để lại những kỷ niệm khó quên dịp hè 2026.

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 đón tiếp hơn 1.500 người tham dự, từ các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước, các chuyên gia, học sinh, sinh viên cho đến đông đảo công chúng và khách du lịch đến Gia Lai hè 2026

ẢNH: BTC

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều người yêu thiên văn dành thời gian quan sát bầu trời đêm

ẢNH: SAIGON ASTROKIDS

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 3.
Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Những khoảnh khắc đẹp của vũ trụ được người yêu thiên văn quan sát và chụp lại tại Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026

ẢNH: SAIGON ASTROKIDS/NGUYỄN BÁ TUYÊN

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Đại diện đơn vị tổ chức giáo dục thiên văn chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam - Saigon Astrokids cho biết các tình nguyện viên và khách tham quan được tận hưởng một bữa tiệc khoa học tuyệt vời

ẢNH: CAO AN BIÊN

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 6.
Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 7.
Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 8.
Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 9.

Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 gây ấn tượng mạnh mẽ với các bài giảng đại chúng, lớp học thiên văn đặc biệt từ các chuyên gia nổi tiếng

ẢNH: BTC

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 10.

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 11.
Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 12.
Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 13.

Từ nhiều tỉnh, thành như TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa... nhiều em nhỏ được trải nghiệm các hoạt động thú vị của Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026, khám phá, học hỏi thêm nhiều kiến thức khoa học

ẢNH: TẤN LỰC

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 15.
Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 16.

Khám phá sự kỳ diệu của khoa học bên trong Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo với các hoạt động tham quan, trải nghiệm Tesla Show, trải nghiệm phòng chiếu hình vũ trụ...

ẢNH: BTC

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 17.
Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 18.

Hoạt động quan sát mặt trời được nhiều người yêu thích

ẢNH: HAAC

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 19.
Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 20.

Các STEM và những màn trình diễn tên lửa mang tới trải nghiệm ấn tượng cho người tham gia

ẢNH: BTC

Mùa hè 'hái sao trời' ở nơi có kính thiên văn lớn nhất Việt Nam - Ảnh 22.

Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 là dịp quy tụ chưa từng có với sự tham gia của 100 thành viên nòng cốt đến từ các câu lạc bộ thuộc Mạng lưới Thiên văn Nghiệp dư Việt Nam (VAAN)

ẢNH: CAO AN BIÊN

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