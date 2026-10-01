Chiều tối 1.10, mưa lớn xuất hiện đúng giờ tan tầm khiến việc đi lại tại nhiều khu vực ở trung tâm TP.HCM gặp khó khăn. Ghi nhận khoảng 18 giờ tại vòng xoay Trần Hưng Đạo, dưới chân cầu Ba Son và khu vực đường R12 cho thấy tình trạng giao thông khác nhau, từ xe cộ di chuyển chậm đến ùn ứ kéo dài tại những đoạn ngập sâu.

Tại vòng xoay Trần Hưng Đạo, dù mưa lớn nhưng chưa xảy ra ngập nước. Tuy nhiên, mặt đường trơn cùng lượng phương tiện đông khiến giao thông qua khu vực này khá khó khăn. Xe máy và ô tô di chuyển đan xen, tốc độ chậm. Lực lượng CSGT có mặt gần vòng xoay để hỗ trợ điều tiết giao thông.

Mưa lớn giờ tan tầm ở trung tâm TP.HCM: Có nơi nước ngập gần đầu gối, xe chết máy hàng loạt

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến những người chờ xe buýt. Tại một trạm gần vòng xoay Trần Hưng Đạo, một số hành khách trú mưa và phải chờ khá lâu nhưng vẫn chưa đón được xe.

Ở khu vực đường Tôn Đức Thắng, dưới chân cầu Ba Son, tình trạng giao thông căng thẳng hơn khi lượng người đi làm trở về nhà tăng cao đúng lúc mưa lớn. Dòng xe máy có đoạn chỉ có thể nhích từng chút, có đoạn gần như kẹt cứng. Một số người không tiếp tục di chuyển mà dừng xe dưới chân cầu để trú mưa.

Tình trạng đáng chú ý hơn được ghi nhận trên đường R12, ngay sau khi qua cầu Ba Son. Theo ghi nhận, có vị trí nước ngập gần hoặc quá đầu gối.

Dòng phương tiện ùn ứ từ cuối cầu Ba Son kéo dài gần đến đường Tố Hữu, nhiều thời điểm gần như không thể di chuyển liên tục. Một số xe máy bị chết máy do nước dâng cao, người điều khiển phải xuống xe dắt bộ qua khu vực ngập.