Mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng 12 xã của tỉnh Cà Mau

Ngày 25.9, tin từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau cho biết đợt mưa kéo dài từ ngày 19 đến 25.9 gây ảnh hưởng 12 xã của tỉnh, gồm: Đất Mũi, Đá Bạc, Khánh Lâm, Tân Lộc, Đất Mới, Khánh Hưng, Khánh Bình, Hồ Thị Kỷ, Trần Phán, Sông Đốc, Thới Bình và Trần Văn Thời.

Mưa lớn làm 4.284 ha lúa bị ngập (trong đó 119,9 ha thiệt hại), đồng thời làm khoảng 19.500 m đường giao thông, đê bao ngập nước và 3 căn nhà sập hoàn toàn. Thiệt hại tài sản được các địa phương ghi nhận sơ bộ khoảng 78 triệu đồng.

Mưa làm 4.284 ha lúa ở Cà Mau bị ngập ẢNH: G.B

Sau thiên tai, chính quyền các xã huy động công an, quân sự, đoàn viên và lực lượng tại các ấp giúp người dân dọn dẹp, chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, gia cố tạm các điểm sạt lở. Các địa phương vận hành cống, trạm bơm tiêu úng; hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, tôn ao, khơi thông dòng chảy và thu hoạch sớm diện tích lúa đã chín.

Ruộng lúa sắp đến ngày thu hoạch của ông Từ Thanh Tùng, ở ấp Minh Hà, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau bị ngập sâu ẢNH: G.B

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, đợt mưa lớn vừa qua có lượng mưa phổ biến 80 - 130 mm, một số nơi trên 150 mm.

Sau ngày 24.9, mưa có xu hướng giảm, nhưng trong 1 - 2 ngày tới vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, tập trung ở phía bắc và phía tây tỉnh Cà Mau. Sau đó, mưa được dự báo giảm nhanh, thời tiết từng bước ổn định.