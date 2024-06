Trận mưa lớn kèm theo sấm sét kéo dài 12 giờ đồng hồ, từ 2 giờ sáng đến 14 giờ ngày 9.6.2024, khiến khu vực nội thành Hải Phòng và nhiều tuyến phố ngập nặng.

Các phường Đông Hải 1, Đông Hải 2, Đằng Lâm của quận Hải An và phường Vạn Mỹ, Cầu Tre, Máy Tơ, Gia Viên của quận Ngô Quyền bị ngập nặng nhất.

Mưa lớn lịch sử kéo dài 12 giờ, phố Hải Phòng biến thành sông

Nước bẩn dềnh lên, phong tỏa tứ phía, khiến việc kinh doanh, buôn bán của các hộ tiểu thương tại các chợ dân sinh cũng như người dân gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường Lê Hồng Phong, Đà Nẵng, Trung Lực, HCR… bị ngập sâu từ 0,4-0,8 mét, khiến nhiều phương tiện qua lại bị chết máy.

Ông Phạm Quang Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng, cho biết đây là trận mưa lịch sử, 30 năm mới có 1 lần. Lượng mưa đo được lên tới 330 mm cao hơn nhiều so với trận mưa được cho là lịch sử năm 2018 (lượng mưa đo được là 287 mm).

Địa bàn quận Hải An và một phần quận Ngô Quyền bị ngập lụt nặng nhất do giải mây mưa tập trung ở khu vực này.

Xe tải chết máy trên đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải (quận Hải An) GIANG LINH

Ông Phạm Quang Quỳnh thông tin, thủy triều đang lên cao, để tránh nước ngoài sông đẩy ngược vào trong, công ty đã hạ lệnh đóng cống. Khi nào thủy triều xuống, công ty cho mở cống trở thì mới hết ngập.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc bộ nên từ đêm 8.6 tới giờ, ở khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng đã xảy ra mưa rào và giông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 30 – 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Trong đó, khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng ngoài tác động của rãnh thấp, vùng xoáy thấp còn có thêm ảnh hưởng của cả đới gió đông nam của khối không khí biển lấn từ phía đông vào, tổ hợp rãnh thấp, xoáy thấp và gió đông nam khiến cho khu vực 2 tỉnh này đã xảy ra mưa rất lớn với lượng mưa từ 19 giờ ngày 8.6 tới 12 giờ ngày 9.6 phổ biến từ 100 – 300 mm, một số nơi trên 300 mm.

Dự báo trong đêm 9.6 và sáng 10.6, rãnh áp thấp có xu hướng yếu dần, nhưng đới gió đông nam mang theo lượng ẩm cao từ vịnh Bắc bộ vào vẫn còn hoạt động. Từ chiều tối ngày 9.6 đến sáng 10.6, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 120 mm; riêng khu vực Đông Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ chiều 10.6, tổ hợp hình thế gây mưa là rãnh áp thấp qua Bắc bộ và hội tụ gió lên đến mực 5.000 m suy yếu dần nên mưa lớn trên khu vực Bắc bộ và khu Đông Bắc có khả năng giảm dần.

Trong mưa lớn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.