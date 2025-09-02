Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mưa lớn, người dân vẫn bám trụ ở trung tâm TP.HCM chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh
Video Thời sự

Hồ Hiền
Hồ Hiền
02/09/2025 20:17 GMT+7

Dù trời mưa lớn, người dân vẫn đổ về các điểm xem bắn pháo hoa ở TP.HCM kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Khoảng hơn 19 giờ tối 2.9.2025, trung tâm TP.HCM đổ mưa lớn. Dòng người đổ về các điểm xem bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 vội vàng mang ô dù và áo mưa ra che chắn.

Dù 21 giờ chương trình bắn pháo hoa mới bắt đầu nhưng từ đầu giờ chiều, rất đông người dân và du khách đã có mặt tại khu vực Bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ để chọn được vị trí lý tưởng.

Cả ngày Quốc khánh hôm nay trời nắng đẹp, tương đối dịu mát nhưng tới tối lại có mưa nhỏ rồi tạnh, tới khoảng 19 giờ 30 phút thì trời đổ mưa lớn. Người dân vẫn cố gắng bám trụ lại giữa trời mưa để chờ xem pháo hoa


