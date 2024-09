Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát (tại tỉnh Lào Cai), đến 8 giờ sáng 9.9.2024, trên địa bàn huyện Bát Xát đang tiếp tục có mưa to, lượng mưa đo được tại một số xã như: Y Tý 193,8 mm; Tòng Sành 162,8 mm; Phìn Ngan 127,4 mm; ......

Mưa lũ hoành hành Lào Cai sau bão số 3 (Yagi), 7 người mất tích

Mưa lớn đã gây ra nhiều thiệt hại, cụ thể: Tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù có 4 hộ bị sạt lở, trong đó có 7 người đang mất tích. Tại xã Dền Sáng có 1 người bị thương do bị trôi suối. Tại xã Quang Kim có khoảng 66 hộ tại các thôn Làng Quang, An Thành, Đồng Quang, An Quang, Làng San do nước dâng gây ngập úng nhà ở. Các xã Dền Thàng, Phìn Ngan, Nậm Pung, Trung Lèng Hồ, Bản Qua… đều có có hộ dân bị sạt taluy dương vào nhà. Một số trường học nước ngập úng, Nhà văn hóa thôn Dền 2 tại xã Dền Thàng bị sập hoàn toàn…

Ngoài ra, mưa lớn gây ngập úng khoảng 74 hecta lúa, hoa màu và 1,8 tấn thủy sản. Tuyến đường đi các xã có nhiều điểm bị sạt lở gây gián đoạn giao thông. Tỉnh lộ 156b qua địa phận các xã Bản Qua, Quang Kim ngập úng sâu, các phương tiện tạm thời không lưu thông được.

Hiện tại các địa phương trên địa bàn huyện đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Lào Cai đã công bố tình huống thiên tai khẩn cấp ứng phó lũ quét, sạt lở đất, lũ lụt ảnh hưởng từ bão số 3 ẢNH: HỒNG HẢI

Trước tình hình này, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động máy đến điểm sạt lở hót sạt, đảm bảo giao thông. Các cán bộ Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện trực tiếp đến các xã, thị trấn kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản, thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai.