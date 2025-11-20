Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mưa lũ phía tây Gia Lai dần giảm

Trần Hiếu
20/11/2025 17:42 GMT+7

Nhiều địa phương khu vực phía tây Gia Lai đã ngớt mưa nhưng nhiều nơi vẫn còn tình trạng ngập lụt, chia cắt, cô lập...

Ngày 20.11, tại nhiều địa phương khu vực phía tây Gia Lai đã ngớt mưa nhưng tình trạng ngập lụt, chia cắt, cô lập vẫn còn ở một số nơi. Tại xã Ia Pa có 341 hộ dân với hơn 1.500 nhân khẩu ở thôn Mơ Nang 2 vẫn bị chia cắt. Tại xã Sró, tuyến đường tạm dẫn vào làng Hrách bị lũ cuốn trôi, khiến 234 hộ với 1.172 nhân khẩu ở đây đang bị cô lập.

Mưa lũ trên địa bàn xã Ia Hiao khiến khoảng 1.300 nhà dân bị ngập, trong đó có khoảng 470 nhà ngập trên 1 m. Một số thôn Thanh Bình, Bôn Mi Hoan, Ơi H'Ly, Bôn Ling ngập toàn thôn. Hiện nước đã rút tại các điểm ngập nặng; trụ sở xã này và nhiều trường học bị ngập nước. Khoảng 508 ha cây trồng gồm ngô, cây thuốc lá, khoai lang... bị ngập, nguy cơ bị thiệt hại; 205 ha rau màu và đậu đỗ các loại bị ngập. Hệ thống giao thông đường xã, đường thôn nhiều vị trí sạt lở, ngập úng; giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, ngập sâu trong nước.

Mưa lũ Gia Lai dần giảm nhưng nhiều khu vực vẫn bị ngập úng nghiêm trọng - Ảnh 1.

Một số khu vực ở tây Gia Lai vẫn bị ngập

ẢNH: TRẦN HIẾU

Tại xã Ia Rsai mưa lũ, ngập lụt khiến hai buôn Chư Tê và Ơi Kia với 221 hộ dân, 1.050 nhân khẩu vẫn còn bị chia cắt; 65 hộ với 114 nhân khẩu vẫn chưa thể về nhà do nước chưa rút, đang được bố trí nơi ăn ở an toàn.

Mưa lũ phía tây Gia Lai dần giảm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phía tây Gia Lai đã giúp người dân đưa tài sản lên cao, giảm thiểu thiệt hại

ẢNH: TRẦN HIẾU

Trên địa bàn xã Ia Sao, trời đã tạnh mưa, tuy nhiên nước rút chậm, vẫn còn gây ngập úng một số khu vực, cụ thể: trụ sở HĐND-UBND xã Ia Sao vẫn đang bị ngập, 2 điểm trường học và Trạm Y tế xã, một số khu vực dân cư dọc QL25 và khu thôn, buôn gần phía bờ sông Ba....

