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    Thời sựDân sinh

    Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Phú Quốc ngập mênh mông

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Chiều và tối 22.9, tại đặc khu Phú Quốc xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng, dẫn đến tình trạng ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường nội ô.

    Cụ thể, mưa lớn tại đặc khu Phú Quốc gây đọng nước và ngập sâu ở các đoạn đường thấp thuộc trung tâm Dương Đông như đường Trần Hưng Đạo, Mạc Cửu, Nguyễn Trung Trực... Tình trạng ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Hoạt động kinh doanh và sinh hoạt của người dân hai bên đường chịu ảnh hưởng.

    Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Phú Quốc ngập mênh mông- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc triển khai giải pháp giảm bớt tình trạng ngập úng ở một số tuyến đường

    ẢNH: CTV

    Ngay khi nhận được phản ánh, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, lực lượng đô thị và thanh niên xung kích triển khai kiểm tra toàn bộ vỉa hè, lòng đường, nạo vét rác thải, chướng ngại vật đọng lại trên các miệng cống, nắp hố ga để dòng chảy thông thoáng, giúp nước rút nhanh hơn.

    Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Phú Quốc ngập mênh mông- Ảnh 2.

    Đoạn ngập sâu trên đường Nguyễn Trung Trực

    ẢNH: CTV

    Địa phương cũng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các điểm ngập sâu để điều tiết giao thông, hướng dẫn lộ trình an toàn và trực tiếp giúp đỡ, đưa người dân cùng phương tiện chết máy di chuyển qua các vùng ngập an toàn. Một số biển cảnh báo nguy hiểm đã được đặt tại các khu vực nước chảy xiết hoặc có hố sâu để người dân chủ động phòng tránh.

    Mưa như trút, nhiều tuyến đường ở Phú Quốc ngập mênh mông- Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng Phú Quốc cố gắng xử lý cống thoát nước để giảm bớt tình trạng ngập

    ẢNH: CTV

    Theo tin Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang phát đi trong ngày 22.9, khu vực tỉnh An Giang có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to và giông. Dự báo diễn biến đến trưa 24.9, khu vực tỉnh An Giang có mưa nhiều nơi, tập trung chủ yếu tại các đặc khu và một số xã, phường phía bắc và ven biển của tỉnh. Tổng lượng mưa từ trưa 22.9 đến 24.9 phổ biến từ 100 - 150 mm/48 giờ.

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