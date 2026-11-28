Noel ấm hơn, Nam bộ còn mấy đợt mưa trái mùa

Những ngày cuối tháng 11, mưa trái mùa gia tăng và mở rộng trên khu vực Nam bộ góp phần hạ nhiệt cái nắng nóng gay gắt của những ngày đầu mùa khô. Đợt mưa xuất hiện cục bộ từ khoảng ngày 25 - 26.11 và tiếp tục gia tăng trong những ngày tiếp theo, nhiều nơi mưa lớn từ 50 - 100 mm.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt mưa trái mùa này do rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 3 - 6 độ vĩ bắc xu hướng nâng trục lên phía bắc gần với Nam bộ. Ngoài ra, mưa lớn diện rộng còn do sự kết hợp của rãnh áp thấp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt. Từ ngày 29.11, nhiễu động gió đông suy yếu và rãnh áp thấp cũng lùi dần về phía xích đạo nên mưa giảm dần. Đến khoảng ngày 3 - 4.12, các hình thế gây mưa hoạt động mạnh trở lại và Nam bộ đón đợt mưa trái mùa mới. Tuy nhiên, mưa trái mùa sẽ giảm dần trong giai đoạn tiếp theo khi giai đoạn chuyển mùa kết thúc để bước vào cao điểm mùa khô. Đây là giai đoạn rất quan trọng, người dân ở các khu vực có mưa nên tận dụng cơ hội này để tích trữ thêm nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là bà con nông dân những khu vực có nguy cơ hạn mặn cao.

TP.HCM mưa trái mùa gây ngập nặng một số khu vực ẢNH: PHẠM HỮU

Do ảnh hưởng của siêu El Nino nên Nam bộ bước vào mùa khô sớm hơn bình thường khoảng 10 - 15 ngày và ghi nhận đợt nắng nóng diện rộng sớm bất thường trong 35 năm qua. Số ngày nắng nóng ở trạm Tân Sơn Hòa kéo dài 14 ngày (từ 350 C trở lên), cao hơn 6 ngày so với kỷ lục ghi nhận vào năm 2023. Còn tại trạm Nhà Bè, có đến 6 ngày nắng nóng trong khi lịch sử của năm 2024 chỉ có 1 ngày. Hay như ở Biên Hòa (TP.Đồng Nai) lịch sử ghi nhận chỉ có 6 ngày vào tháng 11.2024 nhưng năm nay đã lên đến 15 ngày. Mức nhiệt cao nhất nhiều trạm đến 360 C.

Ở thời điểm hiện tại, khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tháng cuối cùng của năm, nhiều người đặt câu hỏi "TP.HCM liệu có còn những ngày trời se lạnh trong mùa Noel như trước?". Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan trả lời: Tháng 12 bước vào giai đoạn chính đông, có khoảng 4 đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn về ảnh hưởng đến nước ta. Theo các mô hình dự báo, đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng 12 sẽ về đến miền Bắc khoảng ngày 5. Các đợt tiếp theo khoảng ngày 11.12 và đợt thứ 3 khoảng ngày 19 - 20.12 và đợt thứ 4 vào cuối tháng 12 đầu tháng 1.2027. Trong 4 đợt này thì 3 đợt đầu có cường độ trung bình, vì vậy khả năng chỉ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc và khu vực bắc miền Trung. Riêng đợt cuối tháng 12 có cường độ mạnh hơn có khả năng gây ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay; đồng thời cũng vượt qua đèo Hải Vân và khuếch tán nhẹ xuống phía nam. Do vậy, khả năng cao là mùa Noel năm nay TP.HCM sẽ ấm hơn nhiều so với các năm. Còn những ngày đầu năm mới 2027 có thể xuất hiện tiết trời se lạnh một vài ngày với mức nhiệt khoảng 21 - 220C. Riêng khu vực phía bắc miền Đông như Bình Phước, Đồng Xoài, Cát Tiên, nhiệt độ có khả năng xuống dưới 200 C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng thông tin: Do ảnh hưởng của El Nino cường độ mạnh nên mùa khô ở Nam bộ sẽ nóng hơn trung bình từ 1 - 20C, thậm chí cao hơn. Trong khi đó, theo Cục Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ (NOAA), sau 2 tuần suy giảm, nhiệt độ mặt nước biển tại khắp các khu vực trên Thái Bình Dương đều tăng từ 0,2 - 0,30C so với tuần trước đó và mức nhiệt độ tại khu vực trung tâm xích đạo Nino 3,4 lên 2,40C. Đây là dấu hiệu cho thấy El Nino đang tiếp tục mạnh lên và diễn biến khó lường.

Nam Trung bộ mưa lớn, vì sao?

Trong khi Nam bộ mưa trái mùa thì khu vực miền Trung vẫn đang trong giai đoạn mùa mưa. Các đợt mưa lớn hiện tại sẽ bổ sung nguồn dự trữ cho các hồ chứa thủy lợi và thủy điện để phục vụ các tháng mùa khô sắp đến gần. Chuyên gia Xuân Lan cho biết, đợt mưa lớn hiện tại ở khu vực nam Trung bộ do nhiễu động sóng đông. Nhiễu động này là một xoáy thuận nhiệt đới nhỏ hay có thể gọi là vùng áp thấp, chưa đủ năng lượng để phát triển thành áp thấp nhiệt đới; hình thành do không khí lạnh ở phía bắc tăng cường xuống, hết đợt này đến đợt khác giống như các đợt sóng trên mặt biển. Vì vậy thuật ngữ chuyên môn gọi là nhiễu động sóng đông, mang hơi ẩm từ biển vào gây mưa cho các khu vực trên đất liền.

Các tỉnh nam Trung bộ đón đợt mưa lớn ẢNH: HẢI PHONG

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh; trong mưa giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Ven biển từ Huế tới Quảng Ngãi đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn gây sạt lở bờ biển.

Trên đất liền từ ngày 27 - 30.11, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Mưa cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.