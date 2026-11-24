Siêu El Nino tăng nhiệt trở lại sau 2 tuần suy giảm; cụ thể, bản tin cập nhật về diễn biến El Nino phát hành ngày 24.11 (giờ Việt Nam) của Cục Quản lý đại dương và khí quyển Mỹ (NOAA) cho biết, tuần qua, nhiệt độ mặt nước biển tại khắp các khu vực trên Thái Bình Dương đều tăng từ 0,2 - 0,3 0C so với tuần trước đó và mức nhiệt độ tại khu vực trung tâm xích đạo Nino 3,4 lên 2,4 0C.

Siêu El Nino tăng nhiệt trở lại sau 2 tuần giảm NGUỒN: NOAA - CHÍ NHÂN TẠO BỞI AI

Báo cáo cho biết, giá trị nhiệt giảm trong 2 tuần trước đó chỉ là những dao động ngắn hạn, còn xu thế chung của El Nino vẫn đang tăng nhiệt. Nếu so với sự kiện El Nino lịch sử năm 2015, chỉ số RONI (trung bình 3 tháng ở khu vực Nino 3,4) thì cường độ lần này đang mạnh hơn. Cụ thể, giai đoạn ASO (trung bình 3 tháng 8 - 10) của năm 2015 là 1,8 0C thì năm 2026 là 2 0C.

Năm 2015, chỉ số RONI giai đoạn NDJ (tháng 11.2015 - 1.2016) đạt kỷ lục là 2,3 0C; nếu vượt qua cột mốc này, El Nino lần này sẽ trở thành sự kiện mạnh nhất lịch sử. Kết quả dự báo cho thấy nhiệt độ mặt biển khu vực Nino 3.4 có thể tiếp tục duy trì ở mức cao đến tháng 3.2027 và khả năng xuất hiện siêu El Nino mạnh nhất lịch sử khoảng 60%.

Nắng nóng phá kỷ lục 35 năm ở Nam bộ: El Nino có phải là nguyên nhân chính

Dưới tác động của El Nino, Nam bộ đã xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng bất thường ngay trong tháng 11. Chỉ trong 20 ngày đầu của tháng 11, khu vực Nam bộ ghi nhận có 15 lần nhiệt độ đạt và vượt lịch sử. Mức nhiệt cao nhất lên tới 36 0C tại trạm Biên Hòa (Đồng Nai), cao hơn 0,3 0C so với mức nhiệt cao kỷ lục vào tháng 11.2021. Tại Nhà Bè (TP.HCM), nhiệt độ cao nhất là 35,6 0C, tăng 0,7 0C so với năm 2015. Trạm Cần Thơ (TP.Cần Thơ) là 35,4 0C, vượt 0,7 0C năm 2023.

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tháng 11 năm nay có nhiều ngày nắng nóng nhất. Cụ thể, trạm Tân Sơn Hòa ghi nhận 14 ngày nắng nóng (từ 35 0C trở lên), cao hơn kỷ lục cũ ghi nhận vào năm 2023 đến 6 ngày. Còn tại trạm Nhà Bè, có đến 6 ngày nắng nóng trong khi lịch sử của năm 2024 chỉ có 1 ngày. Hay như ở Biên Hòa (Đồng Nai) lịch sử ghi nhận chỉ có 6 ngày nắng nóng vào tháng 11.2024 nhưng năm nay đã lên đến 15 ngày.



