Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), El Nino cường độ rất mạnh chi phối thời tiết cả nước trong thời gian qua và tiếp tục kéo dài trong những tháng tới. Theo đó, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn 1,5 - 3 độ C, đặc biệt Bắc bộ có nơi cao hơn 3 độ C. Tuy nền nhiệt độ ở Nam bộ phổ biến chỉ cao hơn trung bình nhiều năm 1 - 1,5 độ C nhưng khu vực này lại đón đợt nắng nóng diện rộng sớm bất thường nhất 35 năm qua.

Nam bộ nắng nóng diện rộng bất thường nhất 35 năm qua ẢNH: CHÍ NHÂN

Nền nhiệt cao khiến nắng nóng xuất hiện sớm ở Nam bộ, ngay đầu tháng 11 đến nay, Nam bộ liên tục xuất hiện tình trạng nắng nóng cục bộ. Đáng chú ý, có một đợt nắng nóng diện rộng tại miền Đông Nam bộ từ 18 - 20.11. "Đây là đợt nắng nóng diện rộng lần đầu tiên xuất hiện trong tháng 11 tại khu vực này được ghi nhận trong chuỗi số liệu quan trắc được trong 35 năm qua", báo cáo nhấn mạnh.

Trong 20 ngày đầu của tháng 11, khu vực Nam bộ ghi nhận có 15 lần nhiệt độ đạt và vượt lịch sử. Mức nhiệt cao nhất lên tới 36 độ C tại trạm Biên Hòa (Đồng Nai) vào ngày 8 và 18.11, cao hơn 0,3 độ C ghi nhận vào năm 2021.

Đợt nắng nóng diện rộng kéo dài từ 18 - 20.11, đầu tiên xuất hiện phổ biến ở các tỉnh thành miền tây. Vào ngày 18.11, tại trạm Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) ghi nhận mức nhiệt 35,1 độ C vượt 0,4 độ C năm 2023, tại trạm Mỹ Tho (Đồng Tháp) 34,9 độ C vượt lịch sử năm 2015, 2016 đến 0,7 độ C.

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Vào ngày 19.11, nắng nóng gia tăng và mở rộng ở nhiều khu vực. Tại trạm Long Khánh (Đồng Nai), nhiệt độ cao nhất 35,2 độ C, tăng 0,5 độ C so với lịch sử. Đặc biệt, tại TP.HCM ở Nhà Bè, nhiệt độ đến 35,6 độ C, tăng 0,7 độ C so với năm 2015. Trạm Cần Thơ (TP.Cần Thơ) là 35,4 độ C, vượt 0,7 độ C năm 2023.

Tình trạng nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh trong 10 ngày cuối tháng 11. Tuy nhiên, trong khoảng 20 ngày đầu tháng 12 không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Ở khu vực miền Trung, từ nay đến 20.12, mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, nhất là từ khu vực Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai thấp hơn trung bình nhiều năm 80 - 200mm.