Tại chương trình Ăn mặc địa phương tổ chức giữa tháng 10.2026 tại TP.HCM, nhiều bạn trẻ lần đầu thử luôn tà trên những mảnh vải nhỏ. Bên cạnh họ, chị Châu (một thợ may gốc Tiền Giang cũ lập nghiệp tại TP.HCM) kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác tách sợi tơ, xỏ kim và chỉnh ngón tay. Giữa mùa áo dài Tết Đinh Mùi đang "trăm hoa đua nở", những tà áo dài luôn tà giản dị tại sự kiện này tạo nên một sức hút riêng.

Trong nghề may truyền thống, luôn tà còn gọi là khâu lược tà hay khâu giễu tà. Thay vì "đạp tà" bằng máy may chạy nhanh nhưng lộ đường chỉ và khiến mép vải đơ cứng, người thợ dùng kim khâu tay nhỏ, khéo léo luồn sợi chỉ mảnh vào rãnh gấp, chỉ bắt lấy một sợi chỉ thật nhỏ của lớp vải bên dưới. Những mũi khâu nhỏ đến mức gần như "tàng hình" ở mặt ngoài, cùng độ lỏng chặt vừa phải giúp bề mặt vải và đường viền phẳng phiu, không bị vặn hay gãy nếp. Chính chi tiết ẩn mình dễ bị bỏ quên ấy lại quyết định độ bay bổng, mềm rủ của tà áo dài, vạt áo bà ba.

Chị Châu hướng dẫn các bạn trẻ cách khâu tay, luôn tà tại chương trình Ăn mặc địa phương ảnh: nvcc

Chính vì sự khác biệt khó thay thế ấy mà trên các hội nhóm trao đổi về nghề may, nhiều thợ may và người yêu trang phục truyền thống vẫn chọn cách luôn tà dù tốn nhiều thời gian và công sức hơn hẳn. Không chỉ tập trung ở những làng nghề may áo dài nổi tiếng như Trạch Xá (Hà Nội), những đôi bàn tay giữ kỹ nghệ này vẫn hiện diện thầm lặng trong các căn nhà nhỏ, bên những chiếc máy may đặt cạnh cửa sổ hay góc bếp, bên hiên nhà.

Ở tuổi ngoài 60, dì Khôi vẫn miệt mài bên chiếc máy may

Góc máy may tại một căn chung cư cũ ở P.Hòa Hưng, TP.HCM của dì Nguyễn Thị Gái (thường gọi là dì Khôi) là một mảnh ghép như thế. Dì Khôi biết cầm kim từ năm lớp 2 khi phụ việc cho cha là thợ may ở chợ Hàn (TP.Đà Nẵng) và bắt đầu làm nghề từ năm lớp 7. Khi gia đình xảy ra biến cố, dì Khôi nghỉ học sớm và mưu sinh bằng nghề may. Trong gần nửa thế kỷ, dì bôn ba từ quê nhà vào đến TP.HCM, mang chiếc máy may đi qua biết bao chặng đường trước khi ổn định ở địa điểm hiện tại từ năm 2019.

Tiếp sức giữ nghề may thủ công

Sự mai một của nghề may gia đình chính là điều khiến Mỹ Đỗ (người sáng lập thương hiệu Tran-Do Dressmaker) trăn trở. Tốt nghiệp sư phạm tiếng Anh, cô gái 9X từng có gần chục năm làm việc trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và sáng tạo. Vào dịp tết 2026, khi dạo quanh một khu chợ ở quê nhà Đà Nẵng, cô tình cờ bắt gặp một tiệm may nhỏ không biển hiệu treo vài bộ áo dài. Chạm tay vào từng nếp vải, cô nhận ra độ nhẹ nhàng, tinh tế khác hẳn áo dài may công nghiệp từng mặc. Mang áo về hỏi mẹ, người đã làm thợ may tự do từ năm 25 tuổi, Mỹ được giải thích rằng nét khác biệt ấy đến từ kỹ thuật luôn tà truyền thống.

Mỹ Đỗ diện chiếc áo dài “nhà làm” bên cạnh một bạn trẻ còn bỡ ngỡ với kim chỉ Ảnh: NVCC

Từ câu chuyện của mẹ, Mỹ để tâm tìm hiểu sâu hơn về đời sống thợ may nhỏ lẻ ở những nơi cô đi qua. Theo cô, các xưởng công nghiệp thường chỉ nhận sản xuất đơn hàng lớn và không làm kỹ thuật luôn tà. Cô quyết định làm cầu nối giữa người trẻ yêu trang phục thủ công với các cô, các chị thợ may lâu năm. Mỗi người thợ may đều có thế mạnh riêng: người giỏi dựng cổ áo truyền thống, người khéo viền cổ tròn; cách lược tà, luôn tà cũng mang dấu ấn cá nhân nên không có chiếc áo nào giống hệt chiếc nào.

Mỹ Đỗ chia sẻ niềm tin vào tay nghề của các thợ may gia đình và tình yêu với trang phục thủ công Ảnh: NVCC

Vận hành mô hình nhỏ gọn, Mỹ Đỗ tự mình xoay xở nhiều khâu để tối ưu chi phí, kết nối những người thợ may, giúp sản phẩm thủ công dễ tiếp cận hơn. Các thiết kế áo dài, áo bà ba, áo yếm... đi theo phom suông cổ điển có ben eo nhẹ, hướng đến sự bền bỉ để dùng qua nhiều năm, hạn chế lãng phí. Nguồn vải được cô tìm từ các xưởng dệt lụa Nha Xá (Ninh Bình), tận dụng cả những khúc vải lụa tơ tằm cuối cây lỡ cỡ vốn ít được sản xuất hàng loạt chọn mua, tạo nên những chiếc áo mang tính độc bản. Trên hành trình này, Mỹ không tham vọng bảo tồn cả một ngành nghề mà chỉ mong góp thêm một bàn tay để những người thợ may tiếp tục có lý do làm việc mỗi ngày.

Nỗ lực kết nối giữa hai thế hệ người trẻ và các thợ may gia đình đang mở ra một hướng đi thiết thực cho trang phục truyền thống ngày tết. Khi những tà áo dài "nhà làm" được đón nhận, chiếc máy may nơi góc nhà của dì Khôi, chị Châu hay mẹ của Mỹ lại tiếp tục rộn ràng.