Sáng 20.11 tại Công viên Lê Văn Tám (TP.HCM), Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần 3 - năm 2026 chính thức khai mạc, với chủ đề "TP.HCM văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai". Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, thu hút hơn 100 nghệ sĩ nhiếp ảnh quốc tế cùng đông đảo nghệ sĩ, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Lễ hội năm nay với chủ đề "TP.HCM văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai" Ảnh: QUỲNH TRÂN

Không khí rộn ràng tại sáng khai mạc lễ hội Ảnh: NGÔ THÀNH LỘC

Lễ hội do UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở VH-TT TP.HCM chủ trì và Hội Nhiếp ảnh TP.HCM thực hiện. Với nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm, sáng tác và trải nghiệm công nghệ, lễ hội hướng đến kết nối nghệ sĩ với công chúng, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung cho biết, các hoạt động năm nay hướng đến xây dựng một lễ hội chuyên nghiệp, hiện đại, giàu giá trị nghệ thuật, nơi nhiếp ảnh gặp gỡ công nghệ và lan tỏa những giá trị văn hóa.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung phát biểu tại lễ khai mạc Ảnh: QUỐC THANH

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thị Thu Hiền đánh giá, qua 3 lần tổ chức, lễ hội từng bước khẳng định vị thế, trở thành sự kiện văn hóa, nghệ thuật thu hút sự quan tâm của giới nhiếp ảnh trong nước, quốc tế và công chúng. Bà ghi nhận nỗ lực của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM trong việc mở rộng quy mô, đa dạng nội dung và nâng cao chất lượng tổ chức.



Ban tổ chức và khách mời cắt băng khai mạc Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM lần 3 Ảnh: QUỲNH TRÂN

Khán giả quốc tế đến với triển lãm Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm và sáng tác nhiếp ảnh

Lễ hội năm nay có nhiều hoạt động đáng chú ý, trong đó Hội chợ nhiếp ảnh quốc tế quy tụ hơn 100 gian hàng của các chi hội, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

Các triển lãm được tổ chức tại nhiều địa điểm, gồm: "Tự hào 50 năm thành phố mang tên Bác" tại Đường sách TP.HCM; "TP.HCM vững bước vào kỷ nguyên mới" tại Đường sách Thủ Đức; "Nhiếp ảnh không biên giới" tại Hội Nhiếp ảnh TP.HCM; triển lãm kết quả cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế TP.HCM lần thứ 4 và Liên hoan Ảnh truyền thống lần thứ 51 tại Công viên Lê Văn Tám.

Bên cạnh đó là các cuộc thi nhiếp ảnh dành cho cộng đồng như Photomarathon với chủ đề "TP.HCM – văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai" và "Khoảnh khắc kỳ diệu – ống kính áo dài Việt Nam"; chương trình giao lưu, ra mắt sách 30 năm nhiếp ảnh - tôi đã thấy của nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Đức Cần và chương trình ca nhạc thời trang "Áo dài Việt Nam tỏa sáng năm châu".

100 nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế cùng mặc áo dài tham gia diễu hành Ảnh: QUỲNH TRÂN

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (thứ tư từ phải sang) trao bằng xác lập cho lãnh đạo Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Ảnh: QUỲNH TRÂN

Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động 100 nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế cùng mặc áo dài "Ngũ thân cửu đỉnh – thập toàn" tham gia diễu hành. Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục cho Hội Nhiếp ảnh TP.HCM và nhà nghiên cứu, nhà thiết kế Hà Văn Lợi với sự kiện có số lượng nhiếp ảnh gia Việt Nam và quốc tế cùng mặc trang phục áo dài này tham gia diễu hành đông nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Phó viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng thư ký Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, hoạt động không chỉ là màn trình diễn trang phục mà còn góp phần tôn vinh bản sắc và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam thông qua sự tham gia của nghệ sĩ nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.