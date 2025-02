Mưa trái mùa khắp nơi, nông dân điêu đứng

Khả năng tháng 3 lại có áp thấp nhiệt đới

Thời điểm này, thông thường thời tiết sẽ nắng nóng do đang giữa mùa khô hạn. Tuy nhiên, năm nay lại hoàn toàn khác. Vào giữa tháng 2, TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ đón những trận mưa vượt giá trị lịch sử 2 - 3 lần. Những ngày gần đây, mưa lớn chưa từng thấy lại xuất hiện ở miền Trung. Tại H.Tây Hòa (Phú Yên), mưa khiến nhiều cánh đồng lúa và sắn trong mùa khô bỗng chốc chìm trong nước lũ. Còn tại một số tỉnh Tây nguyên, thay cho cái nắng cháy da là những ngày mưa dầm. Những trận mưa to dị thường khiến cơ quan khí tượng phải cảnh báo tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi.

Hàng ngàn hecta lúa và hoa màu ở Phú Yên bị ngập sâu vì mưa trái mùa ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Ngày 24.2, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (gọi tắt: Trung tâm) liên tục phát cảnh báo mưa to, lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên. Từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau, mưa vẫn không dứt và lượng mưa tại các trạm đo không ngừng tăng. Cụ thể, trưa 24.2, Trung tâm cho biết trong 24 giờ qua ghi nhận lượng mưa đặc biệt rất to ở Bà Nà (Đà Nẵng) là 428 mm, tăng thêm khoảng 50 mm so với lúc 5 giờ sáng; ở Sông Hinh (Phú Yên) là 429 mm, Ea Mdoan (Đắk Lắk) 282 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 181 mm, Phù Mỹ (Bình Định) 167 mm… Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại một số địa phương. Mưa trái mùa có thể tiếp tục kéo dài ở các tỉnh bắc Trung bộ đến ngày 26.2, các tỉnh trung và nam Trung bộ đến ngày 27.2...

Cũng theo Trung tâm, từ nay đến ngày 20.3, dải thấp xích đạo có xu hướng hoạt động mạnh, có khả năng tác động đến khu vực các tỉnh thành phía nam. Do vậy, khu vực Trung và Nam bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có giông. Lượng mưa phổ biến cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 5 - 15 mm.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết: Các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đang ghi nhận những trận mưa trái mùa với lượng mưa to lịch sử. Trước đó, khu vực Nam bộ cũng ghi nhận những trận mưa rất lớn. Đây là điều rất hiếm thấy trong tháng 2. Hình thế gây mưa là do nhiễu động nằm trong rãnh áp thấp xích đạo, được đới gió đông đẩy từ biển vào đất liền gây mưa và giông lốc. Những nơi nằm trong vùng hội tụ và có địa hình cao như đồi núi sẽ đón những trận mưa rất to. Nguyên nhân sâu xa là do La Nina xuất hiện trễ, tuy không mạnh nhưng gây ra nhiều thời tiết bất thường khắp nơi từ châu Âu tới châu Mỹ và cả châu Phi. Ở châu Á, trong tháng 2 này đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng là hiện tượng hiếm xảy ra. Theo các mô hình dự báo thì khoảng ngày 9 - 10.3 lại xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới ở khu vực phía nam Biển Đông.

Nông dân nhiều nơi bị thiệt hại

Mưa lớn bất thường gây thiệt hại đáng kể trên nhiều loại cây trồng, đặc biệt những loại cây có giá trị kinh tế cao đang trong mùa ra hoa kết quả như sầu riêng, cà phê...

Bà Trần Thị Phởi lần đầu thấy lúa bị ngập úng ngay trong mùa khô

Ông Nguyễn Thanh Hòa, chuyên canh sầu riêng ở xã Đạ M'ri (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng), cho biết: Nếu năm ngoái mùa này nắng nóng đến khô người, cây chết hàng loạt vì thiếu nước thì năm nay lại mưa trái mùa liên tục. Do đang là mùa nắng nên mưa lớn khiến cây dễ bị sốc nhiệt. Thêm vào đó, hiện đang là giai đoạn nhiều vườn xử lý cho sầu riêng ra hoa. Cây sầu riêng thụ phấn vào ban đêm, nên nhiều vườn gặp mưa là coi như mất trắng, phải tốn thời gian và chi phí để làm lại từ đầu cho một đợt hoa mới.

"Khi nhà vườn xử lý ra hoa là hạn chế khả năng sinh trưởng chuyển cây sang quá trình sinh sản, nhưng mưa lại đảo ngược quá trình này khiến cây khó đậu quả. Năm ngoái, sầu riêng trúng giá nên bà con còn yên tâm sản xuất; nay giá sầu riêng có nhích nhẹ nhưng vẫn chỉ 50.000 - 60.000 đồng/kg nên nhiều người lo lắng lắm", ông Hòa chia sẻ.

Ông Lý Thông Hạ (ngụ H.Di Linh, Lâm Đồng) thông tin: Nhiều vườn cà phê ở địa phương đang trong mùa ra hoa kết quả, nhưng từ ngày 19.2 đến nay ngày nào cũng xuất hiện mưa trái mùa. Hoa cà phê nở vào buổi sáng và thời gian thụ phấn kéo dài khoảng 4 tiếng; nếu vườn nào hoa nở gặp đúng mưa trái mùa sẽ ảnh hưởng đến việc thụ phấn khiến năng suất và chất lượng giảm. "Vườn nhà tôi khoảng 3 ngày nữa sẽ trổ hoa, chưa biết thời tiết thế nào. Năm nay mưa gió bất thường khiến chúng tôi rất lo lắng", ông Hạ nói.

Ông Trần Đình Trọng, Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ Công Bằng Ea Tu (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho hay: Có những vườn sầu riêng hay cà phê ra hoa sớm, giờ này đã kết quả thì mưa giúp bổ sung nước trong mùa khô sẽ rất tốt. Ngược lại những vườn chưa ra hoa rất lo lắng vì tỷ lệ đậu trái sẽ giảm và ảnh hưởng đến năng suất. Mưa nắng thất thường cũng ảnh hưởng đến quá trình sinh lý của cây; bên cạnh đó sâu bệnh, dịch hại cũng có điều kiện phát triển. Điều này đòi hỏi người nông dân phải tiếp tục tìm tòi học hỏi để thích nghi với điều kiện môi trường mới.