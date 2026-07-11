Mua vàng lợi nhuận thua gửi tiết kiệm

Người mua vàng lỗ gần 47 triệu đồng/lượng

Chị Thanh Thảo (ngụ Hà Nội) vừa than vừa tiếc khi thấy giá vàng ngày càng đi xuống. Chị kể, vào tháng 2, khi thấy giá vàng giảm từ mức đỉnh hơn 192 triệu đồng mỗi lượng xuống 185 triệu đồng đã quyết định đem số tiền tiết kiệm ra mua 10 lượng vàng. Từ đó đến nay trải qua 6 tháng, vàng liên tục đi xuống không ngừng. Mỗi lượng vàng hiện khoảng 150 triệu đồng/lượng, chị đã lỗ gần 35 triệu đồng/lượng, tổng số tiền mua vàng lỗ gần 350 triệu đồng nếu tính theo giá hiện nay.

Người mua vàng đang lỗ nặng ẢNH: NGỌC THẠCH

"Số tiền này thời điểm đó mà gửi tiết kiệm với lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng thì mức lãi thu về cũng được gần 65 triệu đồng. Đó là chưa kể lãi suất tiết kiệm hiện nay tăng lên khoảng 8 - 9%/năm, số lãi thu về còn cao hơn. Giờ ôm mớ vàng chờ không biết đến khi nào giá mới lên lại mức đó", chị Thanh Thảo nói.

Còn nhớ thời điểm cuối tháng 1, đầu tháng 2 khi giá vàng tăng cao kỷ lục hơn 192,2 triệu đồng/lượng, rất nhiều người xếp hàng mua vàng. Nếu giữ vàng từ đó đến nay, họ đã lỗ vài chục triệu đến 44 triệu đồng/lượng, tương đương 22,7%. Chưa kể chênh lệch giá mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng nên mức lỗ thực tế có thể lên đến 46,7 triệu đồng/lượng, tương đương 24,3%.

Giá vàng trong nước đi xuống theo kim loại quý thế giới. Sau khi đạt mức đỉnh gần 5.600 USD mỗi ounce, vàng hiện đã mất khoảng 1.540 USD khi còn 4.100 USD mỗi ounce. Mức mất giá của kim loại quý thế giới tương đương 27,5%. Đáng nói, xu hướng giảm vẫn chưa dừng lại.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ dẫn chứng, giá vàng thế giới đầu tuần này đã 2 lần kiểm tra ngưỡng tâm lý 4.200 USD/ounce nhưng không vượt qua. Đó là tín hiệu đáng ngại từ lực cầu. Đáng nói, trong tuần, Mỹ khởi động loạt tấn công Iran. Thường khi bất ổn xảy ra sẽ hỗ trợ cho giá vàng, nhưng lần này giá vàng lại phản ứng theo cách duy trì xu hướng giảm. Việc giá vàng duy trì hướng giảm bất chấp chiến sự Trung Đông nóng trở lại chứng tỏ kim loại quý này đang chịu áp lực lớn từ USD. Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ vào tuần trước, số việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng thêm 57.000. Số việc làm phi nông nghiệp thấp hơn dự báo nhưng tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Mỹ ở mức 4,2%, thấp hơn so với tháng trước. Tín hiệu tích cực từ thị trường lao động Mỹ đang dẫn đến suy đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất thay vì hạ theo mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chưa biết tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh có hành động theo lời nói là giữ vững tính độc lập của Fed hay không, nhưng dữ liệu kinh tế Mỹ đang củng cố cơ sở để Fed tăng lãi suất USD, kiềm chế lạm phát.

"Giá vàng có thể dao động quanh mức 4.160 USD/ounce trước khi giảm trở lại. Nếu tiếp tục hướng giảm, giá vàng sẽ về mức 3.850 USD/ounce. Ngưỡng kháng cự xa hơn của giá vàng quanh mức 4.200 USD/ounce. Chỉ khi vượt ngưỡng kháng cự này, giá vàng mới có thể trở lại xu hướng tăng. Giá vàng thế giới vào hướng giảm nên kim loại quý trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng theo", ông Dương Anh Vũ dự báo.

Lãi suất cao hút tiền gửi

Nhìn lại năm 2000 đến 2011, giá vàng liên tục tăng, lên mức cao nhất lúc bấy giờ ở 49 triệu đồng/lượng vào năm 2011, gấp 10 lần trong vòng 10 năm. Thế nhưng 5 năm sau đó, giá vàng giảm, xuống mức thấp nhất 32,5 triệu đồng/lượng vào năm 2015 và duy trì trạng thái "ngủ đông". Đến năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, giá vàng tăng trở lại mức 49 triệu đồng/lượng và tăng gần 4 lần. Sau khi đạt đỉnh vào tháng 1.2026 ở 192,2 triệu đồng/lượng, giá vàng đã trượt giảm không phanh 6 tháng, xuống mức thấp nhất 131 - 136,4 triệu đồng/lượng (giá mua - giá bán) vào ngày 11.6 khiến nhiều người lỗ nặng.

Gửi tiết kiệm trở thành kênh hấp dẫn ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng từ đầu năm tới nay tăng liên tục và duy trì ở mức cao. Đối với những kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất kịch trần cho phép ở mức 4,75%/năm. Còn đối với kỳ hạn trên 6 tháng, lãi suất xuất hiện trên mức 8%/năm. Cũng vì thế, lượng tiền gửi từ khu vực dân cư vào ngân hàng tăng liên tục những tháng đầu năm. Tính đến cuối tháng 4, số tiền khách hàng cá nhân gửi ở các nhà băng đã vượt qua 10,718 triệu tỉ đồng, tăng 383.000 tỉ đồng so với cuối năm 2025.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Đức Độ phân tích: Trong bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến động, nhiều người băn khoăn lựa chọn giữa mua vàng hay gửi tiết kiệm để tối ưu hóa lợi nhuận. Ông Độ cho rằng mỗi kênh đầu tư đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng mục tiêu tài chính khác nhau. Gửi tiết kiệm được xem là lựa chọn an toàn nhờ mức lãi suất ổn định, giúp nhà đầu tư bảo toàn vốn và chủ động tính toán lợi nhuận. Hình thức này phù hợp với những người ưu tiên sự chắc chắn, có kế hoạch sử dụng tiền trong ngắn hoặc trung hạn và không muốn chịu rủi ro từ biến động thị trường.

Trong khi đó, vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát và có khả năng mang lại mức sinh lời cao khi giá tăng mạnh. Tuy nhiên, giá vàng chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như diễn biến kinh tế thế giới, chính sách tiền tệ và cung - cầu trên thị trường, do đó mức độ biến động cũng lớn hơn so với gửi tiết kiệm. Giá vàng tăng giảm theo chu kỳ mà chu kỳ này rất dài, lên đến 5 - 10 năm nên rất khó dự đoán được giá tăng giảm như thế nào.

"Không có kênh đầu tư nào luôn mang lại lợi nhuận vượt trội trong mọi thời điểm. Việc lựa chọn nên dựa trên mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro, khẩu vị của mỗi người", ông Nguyễn Đức Độ cho hay.

Còn ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư, Phó giám đốc khối Kinh doanh, Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS), nhận định trong hai kênh vàng và gửi tiết kiệm thì hiện nay gửi tiết kiệm với lãi suất cao đang hấp dẫn hơn. "Giá vàng tăng mạnh trong tháng 1 nhưng sau đó sụt giảm nhanh do giá USD tăng nhanh trở lại. Hơn nữa, đà tăng giá quá nhanh của vàng trước đó đã khiến kim loại quý không còn là kênh trú ẩn an toàn, không còn đóng vai trò phòng thủ mà trở thành kênh đầu cơ. Chính vì vậy, lực bán chốt lời mạnh đã khiến giá giảm mạnh", ông Minh giải thích và cho rằng từ nay đến cuối năm, dù có những dự báo giá vàng tăng trở lại nhưng sẽ không quá nóng như thời gian qua và khó có thể đạt đỉnh cao hồi tháng 1.