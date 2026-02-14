Mùa vàng ST25 và những buổi bắt chuột đồng rộn ràng của trẻ em miền Tây

Giáp tết, những cánh đồng lúa ST25 ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ (trước đây là xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) bước vào vụ thu hoạch. Trên diện tích trải dài hàng trăm ha có chục héc ta đang được gặt, không khí lao động của người miền Tây trở nên rộn ràng, nhộn nhịp từ sáng sớm đến chiều muộn.

Cánh đồng lúa ST25 chín vàng óng, hứa hẹn vụ mùa bội thu trước thềm năm mới ẢNH: DUY TÂN

Mùa bắt chuột đồng để bảo vệ mùa màng của trẻ em miền Tây

Từng chiếc máy gặt đập liên hợp nối đuôi nhau chạy dọc thửa ruộng, cuốn theo lớp lúa chín vàng óng. Những bao lúa ST25 đầy ắp nhanh chóng được đưa lên bờ, xếp ngay ngắn để chở đi. Vụ mùa thuận lợi, năng suất khá nên nông dân phấn khởi, xem đây là "lộc xuân" trước thềm năm mới.

Các em nhỏ người dân tộc Khmer bắt chuột trên đồng lúa ST25 chín vàng ẢNH: DUY TÂN

Bên cạnh việc thu hoạch lúa tất bật của người lớn, một mùa vui khác cũng đang diễn ra trên những thửa ruộng vừa gặt xong. Đó là mùa bắt chuột đồng của trẻ em trong xóm.

Cứ mỗi khi máy gặt đi qua, lúa rạ ngã rạp, những con chuột đồng ẩn mình trong bờ bụi, gốc rạ tìm đường tháo chạy. Như chờ sẵn thời khắc ấy, từng nhóm 4 - 5 em nhỏ dân tộc Khmer nhanh nhẹn tản ra khắp ruộng để tìm bắt chuột. Tiếng hò reo, gọi nhau í ới vang cả một góc đồng quê.

Một em đang bới rơm tìm chuột ẢNH: DUY TÂN

Với các em, bắt chuột đồng không đơn thuần là phụ giúp gia đình, mà còn là cuộc "săn tìm" hào hứng. Đứa quan sát, chặn đầu bờ, đứa rình ngay lối chuột thường chui ra. Có khi, cả nhóm cùng hợp sức, dồn chuột vào một góc rồi nhanh tay úp rổ, chụp lưới. Những tiếng cười giòn tan vang lên mỗi khi "chiến lợi phẩm" được bỏ gọn vào bao.

Đào tìm hang chuột để bắt ẢNH: DUY TÂN

Thạch Phụng (13 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuyên) hồ hởi khoe: "Tụi con đợi tới mùa gặt là rủ nhau ra đồng. Bắt được nhiều thì đem về cho ba mẹ làm món nướng, còn ít thì chia nhau mỗi đứa một con. Như hôm nay bắt được gần 30 con để dành ăn tết". Với các em, đó vừa là niềm vui cuối năm, vừa là ký ức tuổi thơ gắn với đồng quê.

Không điện thoại, không trò chơi điện tử, những đứa trẻ vùng quê tìm thấy niềm vui những buổi ra đồng bắt chuột bảo vệ mùa màng ẢNH: DUY TÂN

Không điện thoại, không trò chơi điện tử

Người lớn trong xóm cho biết, chuột đồng ăn lúa ST25 chín nên thịt thơm, sạch. Bắt chuột sau thu hoạch cũng là cách hạn chế chuột phá hoại vụ sau. Vì vậy, hình ảnh trẻ con theo chân máy gặt ra đồng từ lâu đã trở thành nét quen thuộc mỗi dịp cuối năm ở phường Mỹ Xuyên.

Tiếng cười rộn rã vang lên khi các em hợp sức bắt được chuột ẢNH: DUY TÂN

Giữa không gian rộng lớn của cánh đồng ST25, nơi từng hạt lúa kết tinh mồ hôi người nông dân, tiếng cười trong veo của lũ trẻ khiến bức tranh mùa gặt thêm phần sinh động. Không điện thoại, không trò chơi điện tử, những đứa trẻ vùng quê tìm thấy niềm vui từ chính đồng ruộng quê hương.

Thành quả sau vài tiếng bắt là hàng chục chú chuột đồng ẢNH: DUY TÂN

Khi mặt trời dần khuất sau hàng dừa cuối xóm, đám trẻ lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt rạng rỡ, xách theo "thành quả" trở về nhà. Phía sau lưng các em là cánh đồng vừa thu hoạch xong, chuẩn bị bước vào một chu kỳ mới.

Mùa gặt ST25 ở phường Mỹ Xuyên vì thế không chỉ là mùa vàng của lúa, mà còn là ký ức tuổi thơ, nơi tiếng máy gặt hòa cùng tiếng cười trẻ nhỏ miền Tây, báo hiệu tết đang đến rất gần.