Mục đích mới với hành động cũ

Ngược lại, phía Nga tuyên bố đó là hành động cướp biển quốc tế. Tagor là tàu chở dầu thứ 4 bị hải quân Pháp bắt giữ cho tới nay. Vì thế, điều được chú ý hơn cả là thời điểm chứ không phải bản chất của hành động. Qua đó có thể thấy những mục đích mới mà ông Macron theo đuổi với hành động có bản chất không mới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Ảnh: Reuters

Phía Pháp lại làm việc này trong bối cảnh Mỹ sa lầy chiến lược vào cuộc chiến Iran đến mức gần như không còn tâm trí nào nữa để lưu tâm như trước tới việc hậu thuẫn Ukraine và gây khó cho Nga. EU và NATO lại rối ren nội bộ, bị quá tải bởi việc hậu thuẫn Ukraine về quân sự và tài chính khi Mỹ đã trở nên hờ hững và Nga dường như vẫn trụ vững bất chấp EU đến nay áp dụng 19 gói biện pháp chính sách trừng phạt và cấm vận.

Hậu thuẫn Ukraine bằng cách làm cạn kiệt nguồn thu nhập của Nga từ xuất khẩu dầu lửa và khí đốt được Tổng thống Macron nêu ra làm mục đích. Nhưng đấy lại chỉ là mục đích rất phụ chứ không phải là mục đích chính của ông.

Tổng thống Macron muốn thể hiện cụ thể bằng hành động sự điều chỉnh cơ bản chính sách của Pháp đối với Nga. Thực chất sự điều chỉnh này là chuyển từ duy trì quan hệ hợp tác sang đối địch Nga và chấp nhận để cho mối quan hệ song phương này xấu đi trong thời gian dài. Tổng thống Macron muốn cho bên ngoài thấy Pháp vẫn là cường quốc quân sự toàn cầu và đang dẫn dắt EU. Và ông chủ ý tạo dấu ấn riêng trong chính trị thế giới trước khi quá muộn do thời gian cầm quyền ở Pháp không còn nhiều.