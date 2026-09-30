Mục tiêu dân số Việt Nam đến 2045: Tuổi thọ vượt 80 tuổi, BHYT phủ trên 99%

Cụ thể, VN phấn đấu quy mô dân số khoảng 105,4 triệu người vào cuối kỳ giai đoạn 2026 - 2030; khoảng 108,3 triệu người giai đoạn 2031 - 2035; và khoảng 112,9 triệu người giai đoạn 2036 - 2045.

Cùng với tăng tuổi thọ, thời gian sống khỏe mạnh của người Việt đang được nâng lên ẢNH: TUẤN MINH

Trong giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi, tối thiểu có 68 năm sống khỏe (cuối kỳ). Các chỉ số tuổi thọ và số năm sống khỏe dự kiến đạt 76,5 tuổi và tối thiểu 89 năm sống khỏe vào năm 2035. Đến năm 2045, tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi; số năm sống khỏe tối thiểu trên 71 năm. Hiện số năm sống khỏe mạnh khoảng 65,5 với tuổi thọ trung bình là 74,7.

Về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế hướng đến đạt trên 97% dân số trong giai đoạn 2026 - 2030; trên 99% dân số trong các năm 2031 - 2035. Từ năm 2036, tỷ lệ này duy trì trên 99% dân số.

Để thực hiện các mục tiêu, Bộ Y tế đã giao các cục, vụ, đơn vị liên quan chủ trì xây dựng và triển khai chiến lược quốc gia về dân số đến năm 2045; kế hoạch phòng chống dịch bệnh quy mô lớn, các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa, an ninh y tế cấp quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 gắn với Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; các giải pháp đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.